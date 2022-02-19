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вчера 22:52
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вчера 21:24
Почему важно вовремя проходить скрининг, пояснила столичный врач
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прохождение скрининг осмотров своевременно – одно из самых важных моментов для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Врач Городской поликлиники №15 Салтанат Такеева рассказала о том, почему необходимо вовремя проходить скрининг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Благодаря такому скринингу удалось выявить наличие онкообразования в молочных железах у двоих пациенток, рассказала врач.
«В настоящее время обе наши пациентки – в ремиссии, без рецидивов. Они получили комплексное лечение по поводу рака молочной железы и сейчас продолжают жить обычной жизнью, каждые три месяца проходя обследование у онкологов», - отметила доктор.
Если вовремя проходить скрининг, то можно избежать запущенных случаев серьезных заболеваний, утверждает специалист. Также по ее словам, очень важно ежегодно проходить флюорографию. Сейчас туберкулез легких – очень распространенное заболевание.
«Необходимо вовремя проходить рентген легких, так как до сих пор есть пациенты, которые пропускают это обследование, и не обращаются к врачу. Драгоценное время упускается. Так нельзя относиться к своему здоровью! Проходите все скрининги и флюорографию вовремя, тем более что они проводятся в рамках ГОБМП и ОСМС!», - призвала доктор.
Также Салтанат Такеева отметила ход вакцинации против КВИ, и с чем сталкиваются врачи в этой работе.
«Сейчас среди некоторых женщин наблюдается антиваксерные настроения. Они не слушают экспертные мнения, не прислушиваются к профессионалам в этой области, а читают фейковые рассылки, верят им, не задумываясь о том, кто это написал и для чего. Это большая проблема, потому что у них появляются страхи и предрассудки. Это мифы. Важно и нужно прививать подростков для выработки коллективного иммунитета в обществе», - отметила она.
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