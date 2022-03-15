Почему важно отправлять карты-сообщения о нежелательных реакциях на лекарства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4075 карт-сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты поступили в «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» (НЦЭЛ) за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы.

Сообщения о нежелательных реакциях являются частью международной практики в области фармаконадзора, направленной на пострегистрационной контроль качества препаратов и медизделий.

«Важно понимать, что поступление карт-сообщений или так называемых «желтых карт» — один из компонентов системы контроля безопасности лекарственного препарата, который дает возможность оценивать соотношение пользы и рисков на протяжении всего периода нахождения в обращении лекарственных средств, медицинских изделий. То есть помимо того, что фармпродукция проходит экспертизу на безопасность, эффективность и качество до госрегистрации, она находится под постоянным мониторингом в период применения», — отметила заместитель гендиректора НЦЭЛС Баян Молдахметова.

Добавим, что значительная часть из числа поступивших в прошлом году карт — 1773 — оказались дублирующими или неполными: в них не указывались необходимые данные, в том числе дозовый режим препарата и производитель. Из проанализированных 2302 валидных сообщений около 45,7% приходится на противоинфекционные препараты для системного использования. Аналогичная статистика наблюдалась и по итогам 2020 года. Необходимо уточнить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, подобная картина сохраняется во всем мире: противоинфекционные препараты для системного применения занимают лидирующее место среди препаратов, при медицинском применении которых возникли нежелательные реакции. Для снижения этих показателей ВОЗ ведет работу по рациональному использованию антибиотиков.

В разрезе регионов более активными в подаче карт-сообщений стали города Алматы (27,2%), Нур-Султан (12,9%), Карагандинская область (8,1%), Павлодарская область (6,7%) и город Шымкент (6,4%).

Тем не менее, вовлеченность медицинских организаций, производителей, дистрибьюторов лекарственных средств в мониторинге нежелательных реакций остается низкой. В связи с этим НЦЭЛС призывает активнее делиться информацией о возникающих нежелательных реакциях. Для удобства отправки карт-сообщений, помимо мессенджеров и соцсетей (WhatsApp, Telegram и пр.), для медицинских организаций и держателей регистрационных удостоверений предоставляются логины и пароли для отправки карт-сообщений в онлайн-режиме на официальный сайт НЦЭЛС www.ndda.kz. Проводятся консультации, разъяснения, онлайн-обучения по качественному заполнению карт-сообщений.

В Центре напомнили, что достаточное количество сообщений о реакциях дает возможность принимать более четкие и эффективные меры в случае необходимости. Так, вносится дополнительная информация в инструкцию по медицинскому применению, обновляются образовательные материалы для специалистов и пациентов, проводятся инспекции и дополнительные исследования по безопасности продукции, а также принимаются другие меры, направленные на повышение безопасного использования медицинской продукции. Помимо этого, оперативные данные о выявленных побочных действиях лекарственных препаратов ежемесячно направляются в центр Международной программы ВОЗ по мониторингу побочных действий лекарственных средств в городе Уппсале (Швеция).

В комплексе эти действия позволяют обеспечивать рынок Казахстана и казахстанских пациентов качественными и безопасными препаратами, поэтому активность медицинских и фармацевтических работников в данном вопросе особенно важна, отметили в НЦЭЛС.