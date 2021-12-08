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Почему вакцину Pfizer нельзя сделать бесплатной для казахстанцев – ответ Минздрава

8 Декабря 2021 13:00
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Почему вакцину Pfizer нельзя сделать бесплатной для казахстанцев – ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему нельзя сделать вакцину Pfizer бесплатной для казахстанцев? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть наш регулятор, который смотрит по вакцинам, и мы видим, что все вакцины эффективны и безопасны. Здесь уже право отдельного гражданина, пожалуйста. Та же самая вакцина по гриппу, мы покупаем вакцину, которая доступна на рынке. ее покупаем и всем гражданам предлагаем бесплатно. Кто хочет отдельно, какой-то там особый бренд...» - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

На вопрос, зачем нужна вакцина Pfizer, министр ответил, что основной аргумент- «люди хотят куда-то уехать».

«Если у вас есть деньги уехать в Европу, заплатите. Вы знаете, от состояния зависит», - добавил Алексей Цой.

Ранее министр заявил, что цена на вакцину Pfizer будет зависеть от стоимости поставки.

В частности, глава Минздрава рассказал, будет ли Pfizer стоить 20 долларов, как до этого говорили представители ведомства. «Сейчас пока нет четкого понимания. Когда расчеты будут, когда мы уже увидим, что конкретная партия пришла, конкретная сумма ее есть, тогда мы можем рассказать», - пояснил Алексей Цой.

Напомним, вакцина производства компании Pfizer относится к одобренным ВОЗ.

В Казахстане препаратом Pfizer бесплатно вакцинируют подростков, беременных и кормящих женщин.

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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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