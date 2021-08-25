Почему вакцинированные заражаются COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный врач городской поликлиники №1 Петропавловска Светлана Кашенцева объяснила, почему коронавирусом заражаются вакцинированные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На утро 25 августа в регионе первый компонент вакцины получили 219 815 человек, полный курс вакцинации прошли 186 562 североказахстанцев. В то же время врачей настораживает снижение темпов вакцинации. Медики полагают, что по этой причине, в том числе, не удается добиться коллективного иммунитета.

«Темпы вакцинации снижаются. Это настораживает, поскольку болеют невакцинированные люди. Часто слышу разговоры о том, что болеет много вакцинированных. На самом деле, это не так. В нашей поликлинике из 160 амбулаторных пациентов – это бессимптомные носители и пациенты с легким и средним течением заболевания – только один вакцинированный. Болеют молодые люди и дети, беременные и кормящие женщины. Это уязвимый контингент, которому противопоказана вакцинация. Но защитить их можно за счет коллективного иммунитета. Пока это не получается сделать, поскольку до сих пор не набрали необходимых темпов», - сказала С. Кашенцева.

Главврач поликлиники пояснила, почему болеют вакцинированные и защищает ли вакцина от коронавируса.

«Одна из причин, по которой болеют вакцинированные – не успел выработаться иммунитет. Необходимо получить два компонента вакцины и через 2-3 недели появится иммунитет, который будет защищать организм от инфекции. Если после первого компонента человек столкнулся с большим объемом вируса, он заболеет. Но заболевание не будет протекать в тяжелой форме. Еще одно заблуждение – вакцина не защищает. Многие наверняка слышали, что лаборатория «Олимп» провела исследование, согласно которому напряженность иммунитета после вакцинации довольно высокая», - отметила С. Кашенцева.

Ранее главный врач многопрофильной областной больницы Юрий Белоног тоже приводил статистику по количеству инфицированных коронавирусом среди вакцинированных.



