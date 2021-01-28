Почему вакцина «Спутник-V» безопасна, объяснила профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры детских инфекций Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева поделилась своим мнением касательно безопасности стартующей в феврале вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно понимать, что вакцина от коронавирусной инфекции, также, как и любая другая вакцина – это иммунобиологический препарат. И он имеет свои показания и противопоказания, условия введения, а также какие-то возможные реакции после введения в организм. При введении вакцины в организм вырабатываются антитела. И выработка антител может сопровождаться определенными реакциями. У разных людей иммунный ответ протекает по-разному. В большинстве случаев реакция отсутствует – все нормально, человек спокойно ходит, продолжает работать. У некоторых иммунный ответ может сопровождаться повышением температуры, покраснением или припухлостью в месте введения вакцины, может появиться ломота в теле, сонливость. Но это тоже нормально и говорит лишь о том, что организм среагировал и вырабатывает антитела», - сказала Ляззат Ералиева в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Спикер прокомментировала выбор в пользу российской вакцины Спутник-V.

«Если говорить о конкретной вакцине «Спутник-V», которую казахстанцам начнут ставить в феврале, то ею к настоящему моменту в России привили уже порядка 1,2 млн человек. И не было ни одного случая тяжёлой нежелательной реакции. Что к такой реакции относится – это, прежде всего, анафилактическая реакция. Такого случая после вакцинирования «Спутник-V» еще не было. Возможно проявление катаральных симптомов, схожих с симптомами развития вирусной инфекции, но это также нормально. Отмечались случаи, когда человек несколько дней температурил либо был насморк, легкая головная боль. Но все это проходило за 3-4 дня», - отметила врач.

Чтобы этого не случилось, человек должен себя правильно вести после вакцинации.

«К сожалению, у нас нет культуры правильного поведения после получения вакцины. После прививки человек находится в поствакцинальном периоде, то есть нужно дать организму возможность правильно отреагировать и выработать антитела. После вакцинации рекомендуется не пить алкоголь, не посещать сауну, не пробовать новые продукты, потому что если пойдет аллергическая реакция, будет сложно узнать, на что именно организм так среагировал – на препарат либо на новый продукт. Мы даже не рекомендуем заниматься силовыми видами спорта, не получать интенсивную кардионагрузку. Нужно организму дать несколько дней, чтобы он правильно среагировал на вакцину», - подчеркнула профессор.

«Население боится вакцины, между тем, люди не боятся в больших количествах принимать антибиотики, в том числе и без показаний, что может быть гораздо вреднее для организма. Хотя, если посмотреть аннотацию, противопоказания к принятию антибиотиков расписаны на целую страницу», - заключила Л. Ералиева.