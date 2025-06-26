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    22:15, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему в Жамбылской области преступлений стало больше, пояснили в полиции

    Полицейские объясняют рост уровня преступности изменениями в законодательстве, а также успехами в раскрываемости по некоторым направлениям, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В апреле 2025 года генеральный прокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X сообщил о росте уровня преступности в Жамбылской области на 21%.

    В полиции отмечают, что сложившаяся в регионе обстановка — не повод для беспокойства. Так как рост уголовной статистики связан не с тем, что в регионе стало намного больше тяжких преступлений, а с тем, что ужесточили подход к «мелким» правонарушениям, и их теперь фиксируют в уголовной форме.

    Первый заместитель начальника ДП Жамбылской области Максат Канапяев отмечает, что при росте всех уголовных правонарушений на 19,6%, количество преступлений увеличилось на 11,3%. Основное влияние на статистику оказал рост выявляемости уголовных проступков — на 71,1%.

    Уголовный проступок отличается от преступления тем, что представляет собой менее опасное деяние и, как правило, не влечет тяжелых последствий — например, смерти или крупного ущерба. За такие нарушения чаще всего назначают штраф, ограничение свободы или общественные работы. В то время как за преступления, как правило, предусматривается лишение свободы.

    — На рост выявленных уголовных проступков, в частности, повлияла регистрация 133 фактов по статьям 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои). Это связано с изменениями в уголовном законодательстве, вступившими в силу 16 июня 2024 года, — пояснил М. Канапяев.

    Ранее эти деяния относились к административным правонарушениям, но теперь регистрируются в Едином реестре досудебных расследований, что заметно повлияло на статистику по уголовным делам.

    Кроме того, уровень преступности увеличился и в связи с другими изменениями в законодательстве. Так, до сентября 2024 года часть 2 статьи 293 УК РК (грубое хулиганство, совершённое группой лиц, с применением оружия и т. п.) не считалась тяжким преступлением. После внесённых изменений она официально отнесена к категории тяжких.

    — Рост числа таких преступлений составил 55,6%. В целом количество тяжких преступлений увеличилось на 40,2%. Особенно заметен рост тяжких мошенничеств — на 126,3%, — добавил Канапяев.

    При этом полиция обращает внимание на позитивную тенденцию: уровень особо тяжких преступлений, таких как убийства, терроризм, изнасилования, сократился на 60%. Также на 9,1% снизилось количество наиболее распространенных мелких правонарушений — краж, угроз, незначительных повреждений имущества.

    По словам первого заместителя начальника департамента полиции, ведомство работает по утвержденному плану, включающему меры по профилактике, патрулированию, аналитике, взаимодействию с населением и другим направлениям. Цель этих мероприятий — улучшение криминогенной обстановки и общее снижение преступности.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте и в Жамбылской области зафиксирован рост уровня преступности.

    Почему в Жамбылской области растет уровень преступности, объяснили в областной прокуратуре.

    Теги:
    Полиция Борьба с преступностью Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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