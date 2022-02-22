Почему в Узбекиcтане и Кыргызстане вакцина Pfizer доступна на платной основе, а в Казахстане - нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов объяснил, почему в Казахстане до сих пор нельзя получить вакцину Pfizer на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты в кулуарах коллегии Министерства культуры и спорта РК отметили, что в Кыргызстане и Узбекистане такая возможность имеется.

«И в Узбекстане, и в Кыргызстане это была гуманитарная помощь в виде вакцин. По Казахстану были поставлены совсем другие условия. Мы вели очень долгие с ними переговоры. Те требования и условия, которые ставили нам по поводу создания страхового фонда, конечно, такие условия мы не могли принимать. Поэтому в последующем мы, когда с ними договорились, то пошли на взаимное соглашение о поставке отдельно четырех миллионов вакцин Pfizer. В соглашении у нас не прописано, что мы можем на частном рынке реализовывать», - пояснил Ералы Тугжанов.

На что журналисты задали вопрос, а разве гуманитарную помощь (в Узбекистане и Кыргызстане в виде вакцин) можно распродавать?

«Ну, я то не знаю, во всяком случае, насколько я знаю, Pfizer (фармкомания - прим.ред.) не в одной стране еще не дала разрешение на продажу. По какой схеме? За другие государства я не отвечаю, я не знаю», - пояснил Ералы Тугжанов.

Вместе с тем он добавил, что отечественная вакцина не хуже зарубежных аналогов, и для альтернативы сегодня есть китайская вакцина.

«Почему мы не используем свое, почему мы хватаемся за чужое? Не надо ждать Pfizer – надо брать то, что есть. Есть китайская вакцина как альтернативный вариант», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что определенная категория граждан была обеспечена вакциной Pfizer – это дети, беременные, старшее поколение, беременные.