Почему в торговых точках СКО не хватает продукции из стабфонда

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин пояснил, почему в торговых точках иногда не найти продукции из стабфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Д.Амрин написал, что в этом году в стабфонд закупили около 15 тысяч тонн продукции.

«В неделю два-три раза стараюсь лично мониторить наличие продукции стабфонда. Важно, чтобы интервенции производились систематически. Не всегда можно наблюдать на полках продукцию в течение всего дня. Причинами являются человеческий фактор – из-за высокого спроса не всегда работники магазинов успевают выкладывать на полки продукцию - и недостаточный контроль за своевременными поставками со стороны нашего управления и СПК «Солтүстік», - написал Д. Амрин.

Он добавил, что контроль усилят и беспрерывные поставки отрегулируют.

Продукцию для стабфонда закупают у местных товаропроизводителей. В торговые точки поставляют гречневую крупу, рис, подсолнечное масло, муку, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, яйца, мясо птицы и овощи.

Недавно на заседании акимата глава региона Айдарбек Сапаров поручил пересмотреть структуру посевных площадей. При необходимости увеличить посевы гречихи и картофеля, чтобы удержать цены на эту продукцию.

По данным департамента Бюро национальной статистики, за год продукты в области подорожали на 26%. В том числе на сахар, макароны, муку и мясо.