Почему в Таразе перестали покупать квартиры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рынок недвижимости в Таразе переживает нелегкие времена. Владельцы квартир не могут продать свое жилье, агентства по недвижимости сокращают сотрудников и закрываются, риелторы начинают искать другие сферы деятельности. Об особенностях нынешней ситуации сферы продаж в регионе – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Таразе имеется широкий ассортимент квартир, которые выставляются на продажу. В микрорайонах областного центра есть бюджетный эконом-класс за относительно невысокую цену, а в центре города имеется первичное элитное жилье стоимостью до 300 миллионов тенге. Площадь предлагаемых к продаже квартир варьируется от 27 до 450 квадратных метров. Можно найти и вторичное жилье с косметическим ремонтом, и новые квартиры с чистовой отделкой, и меблированные квартиры с дизайнерским ремонтом.

Имеющиеся в Таразе два десятка агентств по продаже недвижимости могут предложить 2-комнатную квартиру площадью 69 кв. метров в черновой отделке в новом кирпичном доме в благоустроенном элитном ЖК, которые недавно начали строить в Таразе. При этом 1 кв. метр будет стоить от 300 тысяч тенге, то есть цена такой квартиры – 20,7 млн тенге. Но покупателям надо будет еще основательно вложиться в отделку приобретенной квартиры. А вот полностью отделанная квартира в новом элитном ЖК обойдется в 80 млн тенге и выше, в зависимости от количества комнат, этажей, уровня комфорта и благоустройства в жилом комплексе.

Вторичное жилье в хорошем состоянии, с ремонтом, в центре города, можно приобрести примерно за 40 млн тенге – это за 4-комнатную квартиру площадью до 80 кв. метров. Без хорошего ремонта, на верхних этажах, 3-комнатная в центре обойдется в 20 – 25 млн тенге.

В микрорайонах Тараза дешевле стоят квартиры на верхних этажах и без ремонта. Там можно купить 1-комнатную квартиру за 9 млн тенге или 3-комнатную -за 16 – 17 млн тенге.

При широком выборе квартир рынок недвижимости на нынешнем этапе значительно просел, находясь в периоде стагнации. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала специалист в сфере продажи и аренды недвижимости, риелтор с 17-летним стажем Багдат Серикбаева.

«Рынок недвижимости в Жамбылской области не то, чтобы просел - рынок недвижимости умер, - говорит спикер. - Сегодня мне звонят только продавцы и нотариусы. Все, больше нет звонков. Если и есть покупатели, то они рассматривают недвижимость стоимостью только до восьми миллионов тенге. Просят хоть что-нибудь найти за эту цену. А таких цен уже нет. За последние полгода было всего лишь два звонка от покупателей. Если раньше в нашем агентстве по недвижимости было сто звонков в день, как минимум, то сейчас два звонка за полгода! В нашем агентстве недвижимости нет вообще движений. Нет звонков, нет клиентов, ноль покупателей недвижимости. И это продолжается уже около двух лет».

Причины такой ситуации собеседник видит в резком подорожании жилья.

«Если раньше двухкомнатную квартиру в центре, улучшенную, кирпич, можно было купить за 8 – 10 миллионов, сейчас это стоит минимум 15, причем «убитая». Если однокомнатную можно было купить за 3 – 4 миллиона, сейчас она стоит минимум 9. Минимум в два раза недвижимость поднялась в цене. Инфляция, все подорожало, люди сейчас как-то должны выживать. Средняя реальная заработная плата в Таразе – 80 тысяч тенге. Люди на эту сумму живут. И как они будут откладывать что-то на покупку недвижимости? Все дорожает – продукты, одежда, коммунальные услуги, элементарно проезд, бензин», - говорит Багдат Серикбаева.

Значительно упал и уровень просмотров на сайтах продаж, утверждает собеседник.

«Нет просмотров на сайтах продаж, люди даже не интересуются покупкой жилья, - говорит она. - Кто обеспечен финансово, тот уже давным-давно живет в хоромах своих, их это особо не волнует. А простой народ свои копейки считает, чтобы выжить. И покупку недвижимости вообще не спрашивают. Интересуются арендой, причем чтобы было подешевле. Но сейчас квартир в аренду нет, все они в «посуточно» превратились».

Багдат Серикбаева отмечает, что подобная ситуация со стагнацией деятельности не только у риелторов, но и у других участников рынка продаж недвижимости.

«Это сейчас повсеместно. Состояние экономики отражается на всем. Нотариусы тоже плачут, звонят нам, спрашивают – у вас разве нет сделок, почему не приводите клиентов. Но нет клиентов. Раньше конкуренция между нотариусами была, а сейчас сидят без дела. И те, кто ипотекой занимался, тоже остались без клиентов. Звонят только хозяева недвижимости, и все умоляют продать. Если раньше говорили, что сами найдут, без риелторов, то сейчас просят помочь, обещают отблагодарить. Но не можем помочь - нет покупателей. Раньше таразцы продавали свое жилье и ехали в Астану, Алматы, там брали ипотеку и покупали квартиры. У нас был большой хороший поток таких клиентов. Но это было до пандемии. Сейчас нет. Продажи замерли. Риелторы массово увольняются, уходят вообще из этой сферы, много агентств по недвижимости закрылись, потому что сделок нет. Пандемия, экономическая ситуация просто всех подкосили», - считает риелтор Багдат Серикбаева.

Спрос на жилую недвижимость в Казахстане, как констатирует Бюро национальной статистики, в целом заметно просел, количество сделок купли-продажи снизилось, составив в годовом разрезе 16,1%. Больше всего сделок купли-продажи регистрируется в Алматы и Астане. Что касается Жамбылской области, то этот регион находится ближе к концу списка. Одной из причин специалисты называют постепенное «сворачивание» некоторых льготных ипотечных программ, таких как «7-20-25».

Самые высокие средние цены за 1 кв. метр вторичного жилья в Казахстане наблюдаются в Астане и Алматы (470 – 700 тыс. тенге). Одни из самых низких - в Таразе (от 300 тыс. тенге).