Почему в столице не открывают фитнес-центры, объяснил аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объяснил почему не возобновляется работа фитнес-центров в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спортзалы не открывались. Было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, то есть на улице, в парках, скверах. А вот по фитнесу санитарные врачи пока не советуют, по эпидситуации мы не можем», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Градоначальник добавил, что этот вопрос будет решаться постепенно.

«К этому тоже придем, все зависит от ситуации. Где влажная среда, там больше рисков», - пояснил Алтай Кульгинов.