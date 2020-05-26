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Почему в столице не открывают фитнес-центры, объяснил аким

26 Мая 2020 16:43
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Почему в столице не открывают фитнес-центры, объяснил аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объяснил почему не возобновляется работа фитнес-центров в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спортзалы не открывались. Было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, то есть на улице, в парках, скверах. А вот по фитнесу санитарные врачи пока не советуют, по эпидситуации мы не можем», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Градоначальник добавил, что этот вопрос будет решаться постепенно.

«К этому тоже придем, все зависит от ситуации. Где влажная среда, там больше рисков», - пояснил Алтай Кульгинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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