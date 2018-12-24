Почему в СКО самая низкая зарплата по стране - Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов подвел итоги работы за 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области рассказал, что была проанализирована работа 100 наиболее крупных предприятий с доходом свыше 1 миллиарда тенге в год. С 2015 по 2017 годы их доходы выросли на 75% - с 276 до 484 миллиардов тенге, составив более половины ВРП области. Налоги выросли на 41%, фонд заработной платы - на 33%. Казалось бы, огромная польза для региона. Однако, по словам К. Аксакалова, ощутимого эффекта нет.

«83% всех доходов потрачены на капитальные и иные затраты. При этом на налоги и зарплату - всего 10%. Разница в 8 раз», - сказал аким области.

Глава региона добавил, что рост капитальных затрат практически не повлиял на инвестиции. По рыночным правилам 60% расходов - это капитальное строительство, покупка оборудования, зданий, техники и так далее. Только по этим 100 предприятиям регион должен был увидеть около 200 миллиардов тенге инвестиций в год.

«Этого не происходит. Показаны все мыслимые и немыслимые затраты. Руководители этих предприятий вместо того, чтобы потратить средства на расширение, увеличение производства, выплату заработной платы, решили работать по-другому. Возникает много вопросов на предмет теневой экономики, «конвертных доходов», устранять которые Глава государства прямо поручил в своем Послании», - отметил К. Аксакалов.

В качестве примера аким области привел крупную строительную компанию, где, как выяснилось, с сотрудниками не оформлены трудовые отношения. Люди получали заработную плату «в конвертах», компания показывала минимальную заработную плату.

Одно из предприятий, увеличив общий доход за год в 2 раза - с 16 до 34 миллиардов тенге, выплатило налогов на 180 миллионов тенге меньше, чем в прошлом. Другое предприятие, увеличив чистую прибыль на 375% - с минус 1,6 до 4,4 миллиардов тенге, подняло зарплату лишь на 17%.

«Таких примеров много. Не поэтому ли область хронически многие годы находится по уровню зарплаты, налогам и развитию на одном из самых последних мест в стране? Если бы такие затраты пошли на модернизации, развитие, мы бы увидели новые заводы, фабрики, цеха», - уверен К. Аксакалов.

Аким области считает, что ТОП-100 предприятий области должны быть в авангарде экономических преобразований, происходящих в регионе. И местные власти намерены этого добиваться.

«Главная задача - повысить доходы и снизить расходы населения. Поручаю заместителям акима области еще раз проанализировать, начать работу в этом направлении. Акимам районов и города, аналогично, провести анализ. Я сам ежеквартально будут встречаться с руководителями этих ТОП-100 на предмет их экономической деятельности», - подчеркнул К. Аксакалов.