Почему в СКО не осваивают бюджет: названы пять причин

В Северо-Казахстанской области за восемь месяцев бюджет исполнен на 99%. При этом объем неосвоенных средств превысил 2,6 млрд теңге, передает корреспондент Kazinform.

По информации управления финансов СКО, местный бюджет исполнен на 99,6%, а средства республиканского бюджета — на 94,3%. Большая часть неосвоенных средств приходится на Петропавловск.

— В областном центре не освоено 1,827 млрд теңге. Из них 647,9 млн теңге остались неосвоенными из-за неподписания договоров, связанного с техническими проблемами на портале государственных закупок. На несвоевременное освоение средств областного бюджета влияет несколько факторов. Среди них — позднее перечисление целевых трансфертов, более позднее проведение выплат за оказанные жилищно-коммунальные услуги, несвоевременная поставка товаров, а также отставание от графика выполнения работ и оказания услуг. Кроме того, на сроки освоения бюджетных средств влияет несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур, — сказал руководитель управления финансов СКО Куанышбек Калижанов.

По итогам 2025 года бюджет СКО был исполнен на 99,4%. В результате к концу года 3 млрд 219,3 млн теңге остались неосвоенными. В том числе объем неосвоенных средств по целевым трансфертам и кредитам составил 2 млрд 162 млн теңге. Из этой суммы 2 млрд теңге образовались из-за непоступления кредитов из республиканского бюджета.

В 2025 году в республиканский бюджет было возвращено 156 млн теңге целевых трансфертов.

— В текущем году в области реализуется ряд крупных социальных и инфраструктурных проектов. Финансирование этих проектов осуществляется без задержек. В их числе — строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Бесколь Кызылжарского района. В то же время ведутся работы по реконструкции участка дороги областного значения КТ-85 в направлении населенного пункта Прибрежное на участке 0–2,12 км, включая строительство моста. Также строится детский сад на 280 мест на пересечении улиц Ш. Уалиханова и Чкалова в Петропавловске, — отметил Куанышбек Калижанов.

Ранее сообщалось, на что потратят 1,49 трлн теңге.