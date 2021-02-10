Почему в РК приоритет отдан производству вакцины «Спутник V» - пояснение Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане приоритет был отдан производству российской вакцины «Спутник V - на этот вопрос на онлайн брифинге ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, российская вакцина – первая зарегистрированная в мире вакцина. Как только было объявлено, что она зарегистрирована, мы начали переговоры. Вы знаете, на уровне глав государств Казахстана и России была договоренность об оказании содействия и поставки данной вакцины на территорию РК. Со стороны Российской Федерации есть Российский фонд прямых инвестиций, который имеет эксклюзивные права на трансферт технологий, производство вакцин и продажу за пределами России. С этим Фондом мы провели переговоры, как вы знаете, мы подписали меморандум о сотрудничестве. И предоставили перечень казахстанских предприятий, которые, возможно, могут быть партнерами для реализации программы производства вакцин в Казахстане», - прокомментировал министр здравоохранения.

Российский фонд прямых инвестиций проанализировал действующие казахстанские предприятия, и в нашей стране единственным предприятием, которое выпускает биологические препараты, оказался Карагандинский фармзавод. Остальные производства выпускают больше химические препараты – это таблетки, лекарства и так далее, в других формах.

«Поэтому единственное производство было выбрано, после этого, конечно, мы активизировали, у нас была задача к 1 февраля поставить первую партию вакцин. Мы каждый день были на связи, ускоряли. Руководство Карагандинского фармзавода пошло нам на встречу, они приостановили часть своего производства, реконструировали свою производственную площадку, адаптировали ее под производства вакцины, отработали всю логистику, проверили, сделали дополнительную валидацию. И после этого мы запустили там производство. То есть, это был один из самых быстрых вариантов развертывания производства данной вакцины в Казахстане», - пояснил Алексей Цой.

По его словам, Министерство выходило и на учредителей, и на руководство завода.

«И практически в день по несколько раз, потому что согласовывали каждый шаг. Согласовывали процессы валидации, графики выпуска вакцины, взаимодействия между Казахстаном и Россией. И наша задача была сопроводить, чтобы никакие бюрократические процедуры не позволили задержать реализацию проекта. В принципе сейчас идет все по графику», - заверил Алексей Цой.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



