Почему в РК меняются розничные цены на дизтопливо

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане меняются розничные цены на дизтопливо и как на них влияют рост акциза и текущие рыночные тенденции, рассказали в материале Inbusiness.kz, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с постановлением Правительства РК с 01.07 повышена ставка акциза на дизельное топливо производства НПЗ РК с 540 тг/тн до 9 300 тг/тн.

Изменение ставки акциза на дизельное топливо в Казахстане имеет сезонный характер, то есть: с начала декабря до конца июня она составляет 540 тг/тн; с начала июля до конца ноября – 9 300 тг/тн. То есть фактическое повышение ставки акциза составило 8 760 тг/тн или 7,5 тг/литр.

Учитывая, что при формировании оптовой цены ставка НДС (12%) накладывается поверх акциза, то фактическое влияние изменения акциза на розничную цену составит около 8,5 тг/литр.

Динамика изменения розничных цен на дизельное топливо за период 2019-2021гг. отображает выравнивание текущего уровня розничных цен с 4-м кварталом 2019 года в тенговом выражении. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что в долларовом эквиваленте наблюдается существенное снижение розничной цены на дизельное топливо в Казахстане.

2020-й год нельзя принимать показательным, так как этот период ознаменован общемировым снижением спроса на нефть и прочие энергоносители на фоне пандемии коронавируса, что повлияло на снижение цен и, несомненно, нашло отражение и на казахстанском топливном рынке.

Историческая розничная цена на дизельное топливо в Казахстане составляла около 0,50 $/литр, что соответствовало минимальной эффективности переработки нефти на НПЗ РК и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Учитывая текущий курс национальной валюты, это составляет около 210 тг/литр.

Принимая во внимание множество факторов, влияющих на формирование цен на топливо, можно заключить, что увеличение розничной цены на дизельное топливо на рынке РК обусловлено в первую очередь изменением ставки акциза.