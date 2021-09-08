РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему в поликлиниках не хватает врачей, объяснили в Минздраве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, в сравнении с 2020 годом ситуация с оказанием плановой медицинской помощи населению сейчас значительно выровнялась. Практически все поликлиники, поставщики медицинских услуг первого звена, как государственные, так и частные, работают с населением в полном объеме. Да, возможно, у отдельных поставщиков имеются проблемы с кадровыми ресурсами – как вы знаете, много ресурсов было отвлечено непосредственно на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако мы в рамках работы с Фондом социального медстрахования, с регионами постоянно эти вопросы держим на контроле», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    Спикер признал, что в отдельных регионах могут возникать очереди в поликлиниках.

    «Если возникает вопрос с несвоевременностью записи на прием к врачу, человек может обратиться в единый контакт-центр МЗ 1406, где имеется четкая трехуровневая система реагирования; эта информация сразу берется на контроль мониторинговой службой ФСМС. В последующем на эти медицинские организации могут налагаться определенные санкции», - отметил вице-министр.

    «Наша главная задача – защищать права пациентов, мы рассматриваем эти обращения через Фонд. Но, в целом, плановая помощь по стране сейчас в обычном режиме проводится. Имеются дополнительные требования в связи с ограничениями по социальной дистанции, по необходимости предупреждения чрезмерного скопления внутри медорганизаций. Эти моменты уже относятся к вопросам внутригоспитального или внутриклинического менеджмента управления очередями», - заключил М. Шоранов.

    Теги:
    Здравоохранение
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!