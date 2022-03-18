Почему в Нур-Султане сохраняется масочный режим – министр Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Нур-Султане сохраняется масочный режим, объяснила на брифинге Службы центральных коммуникаций министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время продолжается распространение ОРВИ. Это происходит каждый год. В связи с этим, а также с тем, что ежедневно в стране регистрируется около 100 случаев коронавирусной инфекции, хотя на открытом воздухе требование о ношении масок отменено, на местах могут приниматься решения с учетом ситуации, о ношении масок в закрытых помещениях, в том числе в офисах. Это связано с многочисленными случаями регистрации инфекционных вирусных заболеваний, передающихся по воздуху», – сказала А.Гиният.

По ее словам, в сезоны распространения ОРВИ и ранее применялся масочный режим, преимущественно, в организациях здравоохранения и образования. Сейчас этот режим сохраняется в связи с продолжающейся регистрацией случаев КВИ, с предстоящими праздничными днями. При улучшении эпидемиологической ситуации эти профилактические меры будут отменены.

Напомним, министр здравоохранения А.Гиният сообщила, что с учетом благополучной эпидемиологической ситуации по КВИ, Межведомственной комиссией принят ряд послаблений, как для бизнеса, так и для населения.







