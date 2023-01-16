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Почему в некоторых поездах отсутствуют вагоны-рестораны

16 Января 2023, 15:43
Почему в некоторых поездах отсутствуют вагоны-рестораны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время вагоны-рестораны курсируют на всех ж/д маршрутах продолжительностью поездки более 24 часов. Об этом говорится в ответе Премьер-Министр РК Алихан Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вагоны-рестораны являются не субсидируемыми согласно правилам субсидирования убытков перевозчика, связанным с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям. В этой связи, приобретение новых вагонов-ресторанов для перевозчиков является нерентабельным, для обеспечения пассажиров питанием в составы пассажирских поездов, курсирующих на небольшие расстояния (до одних суток), включаются купе-буфеты из модернизированных вагонов-купе для поездов», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что в целях улучшения санитарно-бытовых условий для работников

железнодорожной отрасли на малых станциях и раздельных пунктах, было начато строительство 100 модульных зданий с возможностью обслуживания пассажиров. В 2011 году в рамках исполнения программы развития инфраструктуры было реализовано строительство 100 производственных зданий с пунктами обслуживания пассажиров.

«Данные производственные здания модульного типа не являются вокзалом, а предназначены для служебных нужд работников железнодорожной отрасли и обеспечения санитарно-бытовых условий, с залом ожидания для пассажиров. Производственное здание по станции Тогуз Актюбинской области не было введено в эксплуатацию из-за некачественно оказанных услуг со стороны подрядной организации, ввиду чего в установленном порядке были применены штрафные санкции согласно условиям договора. В целом вопросы железнодорожной отрасли находятся на постоянном контроле Правительства», - резюмировал Алихан Смаилов.


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