Почему в некоторые дома еще не подано отопление, объяснили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Почему в некоторые дома города Кокшетау все еще не подано тепло, объяснили на встрече со СМИ главный инженер ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Данияр Акыбаев и начальник службы оперативного управления «Кокшетау Жылу» Валерий Менгулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тепловики призвали жителей областного центра потерпеть еще пять-семь дней с налаживанием теплоснабжения.

«Тепло было подано городу Кокшетау своевременно, но на данный момент с учетом жалоб идет наладка. Даже когда заходим домой, свет включаем сначала в прихожей, затем в зале, кухне… У нас пуско-наладочные работы всегда проводились не менее 10 дней. Просто хочу, чтобы люди набрались терпения», - обратился к собравшимся Д. Акыбаев.

Как пояснили тепловики, на сегодняшний день в областном центре подключены все школы, детские сады и медицинские учреждения. Из 912 жилых домов подключены к отоплению уже 897. Шесть многоэтажек не имеют приборов учета, в девяти – есть порывы в подвалах, эти дома бесхозные и никому не нужны. После всех подключают частные дома.

«Эти люди пока сидят без тепла – поселок СМП, Бирлик, 27-ая парковая, коттеджи. Их подключение в планах, но в связи с ажиотажем мы бригаду постоянно куда-то срываем и не успеваем. Думаю, в ближайшие три-четыре дня мы эту проблему решим», - пояснил В. Менгулов.

Однако начать подключать дома к теплу раньше обозначенных сроков, к примеру, дней на 10, чтобы успеть за это время настроить все необходимое и войти в отопительный сезон без жалоб горожан, не позволяют существующие СНиПы.

«Есть СНиПы, нормы. В каждом регионе определенные отопительные сутки. Если у нас 228 отопительных суток, то в южных – 214. Если мы начинаем подавать тепло 28 сентября, то должны закончить 30 апреля», - пояснил Д. Акыбаев.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор нет тепла в микрорайоне Сарыарка, начальник службы оперативного управления Валерий Менгулов отметил, что это новый микрорайон, в котором установлены автоматизированные тепловые пункты – АТП.

«Чтобы их обслуживать, нужно иметь специальное образования, потому что там и датчики, и насосы, и клапаны… В Сарыарке есть детский сад и IT-школа, в них температуру мы отслеживаем, на параметры все соответствует. Проблема только в этих домах. Приборов учета нет в Сарыарке 6/2 и 14/3. Они сняты на поверку и вовремя не установлены. Можно было бы запустить и без них. Но чтобы отладить АТП, нужны специалисты. Их не хватает в КСК, которое взяло на обслуживание эти дома. У нас есть бригада, которая занимается постепенно, но все охватить сразу мы не можем. Причина – в обслуживающей организации. Там нужны IT-специалисты. Если в КСК их нет, то они сидят и ждут. ОСИ тоже создали, а в оборудовании они не разбираются. Мы, конечно, поможем, но так не должно продолжаться. Если сами не понимают, пусть нанимают IT-специалистов, которые им все настроят и все подскажут», - пояснил В. Менгулов.

Кокшетау растет, появляются новостройки, отсюда резонный вопрос – сможет ли обеспечить РК-2 должное теплоснабжение областного центра?

«Котел новый есть. Газо-мазутный котлоагрегат, полностью компьютеризированный. Но он пока не запущен, у нас еще нет такой погоды, чтобы его запускать. Сейчас мы идем, согласно режимной карте, не имеем права даже отклоняться от температуры, заданной ею. Это контролируется, ежедневно мы сдаем отчет о прохождении отопительного сезона», - пояснил Д. Акыбаев.

«Все будет нормально в эту зиму, не переживайте! Оборудование у нас в работе, котлы есть, топливо есть», - добавил В. Менгулов.