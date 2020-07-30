Почему в Курбан айт совершают жертвоприношение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор столичного Центра исследования проблем религии Жанбота Карашулаков в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, почему в праздник Курбан айт совершают жертвоприношение, как раньше отмечали этот праздник и как нужно совершать жертвоприношение.

«Если рассказывать об истории появления праздника Курбан айт, мы знаем, что Аллах послал большое испытание пророку Ибрагиму - принести в жертву собственного сына. Пророк Ибрагим не посмел противиться воле Всевышнего. Аллах удостоверился в его преданности и сказал, что он прошел испытание, сына приносить в жертву уже не нужно. Поэтому этот праздник называют праздником жертвы. Чтобы быть ближе к Богу, не нужно приносить в жертву человека, достаточно мяса животного. Лишь только с чистыми и благими намерениями можно стать ближе к Богу. Поэтому, чтобы стать ближе к Богу, совершают жертвоприношение. В священной книге Коран можно узнать о значимости праздника Курбан айт», - поведал Жанбота Карашулаков.





В телефонной беседе он рассказал, как нужно праздновать Курбан айт.





«Жертвоприношение нужно совершать после дня Арафа. Сначала читается айтнамаз. В дни празднования Курбан айта мусульмане должны слушать уагыз, проявлять заботу ближнему. Все мусульмане являются братьями, поэтому обычно в Курбан айт они присутствуют на айт намазе, поздравляют друг друга, по возможности делают подарок близким, совершают жертвоприношение вместе. Однако из-за коронавируса, конечно, нежелательно собираться всем вместе, можно отпраздновать в кругу семьи. Этот обряд совершается не только у нас, но и в других мусульманских странах», - пояснил он.





По его словам, при совершении жертвоприношения намерения человека должны быть искренними и чистыми.





«Вирус распространяется по всему миру. Это одно из испытаний, подготовленных для человечества Богом. В этих условиях, конечно, сложно совершать хадж, устраивать праздники, совершать жертвоприношение. Сейчас мечети закрыты для посещения, Курбан айт намаз не будут читать в мечетях. Такое решение было принято только для блага граждан, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наши граждане должны с пониманием отнестись к таким мерам. Конечно, все с нетерпением ждут айт намаз, хотят его прочитать в мечети. В этом году совершать жертвоприношение можно онлайн. Мы живем в эпоху Интернета, поэтому для удобства граждан открыли сайт для совершения онлайн пожертвований. Самое главное – это намерения, чтобы они были чистыми и искренними. Принято делить мясо животного, принесенного в жертву, на три части. Одну оставляете себе, вторую часть раздаете нуждающейся семье, третья часть предназначена для родственников. Однако в этом году немного по-другому. Все три части мяса будем раздавать нуждающимся, соответственно, это большой сауап», - заключил директор столичного Центра исследования проблем религии Жанбота Карашулаков.