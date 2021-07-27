Почему в Казахстане высокий уровень разводов: виноват алкоголь или пандемия?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане по итогам первого полугодия 2021 года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8%. Однако, как выяснилось, применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов в стране. Кроме того, свою лепту в семейно-бытовые конфликты, по словам психологов, внесла и пандемия.

Отметим, что с прошлого года по поручению Главы государства была ужесточена ответственность за бытовое насилие в Казахстане. В частности, статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее; за совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с трех до четырех лет; за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) без применения физического насилия срок ареста увеличен с трех до пяти суток. Ужесточены требования к процедуре примирения сторон. Если ранее примириться можно было на любой стадии адмпроизводства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

«В результате принятых мер по итогам шести месяцев текущего года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8% (с 502 до 462). В структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет всего 0,7% из 82,5 тысячи», - сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк.

Однако, по его словам, специфика бытового насилия выражается в ее скрытом характере. Не каждый готов «выносить сор из избы», идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана. «Такие преступления зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем. К примеру, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 80% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы», - пояснил Алексей Милюк.

Однако, по его словам, есть и обратная сторона медали, и применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов в стране.

«Необходимо отметить, что активное применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует повышению уровня напряженности в семейных отношениях и как следствие росту без того высокого уровня разводов в стране», - сказал Алексей Милюк.

По официальным данным, в Казахстане более 2 тысяч пар развелись, не прожив в браке и года в 2020 году.

«Согласно статистике большинство казахстанцев в 2020 году развелись, прожив в браке всего от одного года до четырех лет. Таких случаев зарегистрировано 14 700. 2 300 пар развелись, не прожив в браке и года», - сказал Алексей Милюк.

Как отмечают эксперты, такое положение порождает другие социальные проблемы: социальное сиротство, увеличение числа неполных и малообеспеченных семей, невыплату алиментов.

«В связи с этим министерством проводится активная работа по изменению акцентов государственной политики с репрессивной направленности в сторону решения социально-экономических проблем населения. На наш взгляд, уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психокоррекционной работе, как с правонарушителями, так и с жертвами насилия», - добавил Алексей Милюк.

В настоящее время совместно с депутатским корпусом рассматриваются вопросы внедрения реабилитационных программ для правонарушителей, привитие детям основ семейных ценностей, здорового образа жизни. Реализовать данные инициативы планируется в рамках законопроекта по отдельным вопросам укрепления института семьи. Также совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются вопросы модернизации существующих социальных служб и порядка сопровождения лиц из групп риска (алкоголиков, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и других).

«Важно отметить, что профилактика бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала неправительственных организаций. Ими предоставляются убежища жертвам бытового насилия, оказывается правовая, медицинская, социальная, а также психологическая помощь, проводятся тренинги и консультации», - пояснил Алексей Милюк.

Как утверждают психологи, немалую лепту в увеличение напряжения на семейно-бытовой почве внесла и пандемия.

«Сегодня у людей очень много злости. Очень много гнева, что является источником скандалов внутри семьи, что является источником домашнего пьянства, которое сейчас усиливается, что также является причиной домашнего насилия», - рассказывает психолог Анна Кудиярова.

Психоаналитик связывает это с возникшей непростой ситуацией, в том числе и в экономическом плане. «Очень легко любить себя, когда вокруг лужайки и поют птички, и как любить другого, когда вокруг буран, когда вокруг ураган и очень скользко. В эмоциональном, психологическом и экономическом плане сейчас очень скользко, очень нестабильно», - добавила Анна Кудиярова.

В связи с этим она призвала казахстанцев быть сдержанными и относиться с пониманием друг к другу.

Психолог отметила, что очень трудно длительное время находиться в замкнутом пространстве.

«В такие трудные времена мы боимся увеличения числа разводов. Не надо забывать, что ответственность всегда лежит на нас самих. Надо прежде всего задуматься, что это же ваши дети, ваша семья, и при необходимости воздерживаться», - подчеркнула Анна Кудиярова.

В МВД отмечают, что вопросы профилактики семейно-бытового насилия всегда находятся в зоне пристального внимания органов внутренних дел. Постоянно принимаются организационные и практические меры по совершенствованию этой деятельности.

Правовая основа всей системы профилактики была заложена в 2009 году после принятия специального отраслевого Закона «О профилактике бытового насилия».

С момента принятия Закона только по инициативе МВД в него 12 раз вносились изменения и дополнения.

С его принятием были расширены полномочия полицейских в части возможности устанавливать обязанности и ограничения для лиц, допускающих правонарушения в сфере семейного быта.

Теперь сотрудник полиции имеет право запретить «дебоширу» приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону.

Срок действия таких ограничений составляет один месяц, оформляются они в форме специального защитного предписания.

Нарушение запретов и ограничений влечет административную ответственность вплоть до административного ареста сроком на пять суток (статья 461 КоАП).

В случаях если в ходе бытового конфликта были нанесены побои или легкие телесные повреждения, правонарушителю грозит более суровое наказание в виде административного ареста до 10 или 15 суток соответственно.

При таких фактах и наличии оснований полагать продолжение противоправных действий суд вправе по личной инициативе либо по ходатайству органов полиции или других участников производства установить в отношении правонарушителя более жесткие запреты и обязанности.

В частности, это запреты на хранение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить «дебошира» из квартиры на 10 дней, при наличии у него другого жилища.

Срок действия этих запретов может составлять от трех месяцев до одного года.

На период действия защитного предписания и особых требований к поведению правонарушителя он ставится на профилактический учет и контроль участкового инспектора полиции.

Только за первое полугодие 2021 года сотрудниками полиции было вынесено свыше 47 тыс. защитных предписаний (в 2020 году – 43 785).

Еще почти 6 тыс. особых требований к поведению правонарушителей установлены судами (в 2020 году – 4766).

По данным Министерства внутренних дел, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 80% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы.



