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Почему в Казахстане увеличили число призывников, пояснили в Минобороны

1 Марта 2023, 18:29
Почему в Казахстане увеличили число призывников, пояснили в Минобороны Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане в этом году увеличили число призывников в армию, пояснил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 2023 году - более 37 тысяч призывников, в прошлом году эта цифра составляла 35 тысяч.

«Действительно в этом году увеличено количество призывников, подлежащих воинской службе. Связано это с необходимостью по укомплектованию соединений и частей Вооруженных сил РК и других войск и воинских формирований», - сказал Бауыржан Артыков, отвечая на вопросы журналистов.

Призыв на срочную службу в Казахстане уже начался.


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