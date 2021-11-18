Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Султанбек Макежанов попросил объяснить причины снижения затрат на обязательное социальное медицинское страхование в трехлетнем бюджете страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В трехлетнем бюджете сумма на эту сферу (ОСМС, прим. ред.) уменьшена на 537 млрд 888 млн тенге. По поступившей информации от уполномоченного органа указывается, что это сокращение в фонде социального медицинского страхования происходит за счет сокращения из числа льготных категорий населения. Вместе с тем, в трехлетнем бюджете также уменьшена сумма на гарантированный объем медицинской помощи. Например, если эти расходы в 2021 году составили 1 млрд 332 млн тенге, то в 2022 году это 1 млрд 211 млн тенге», - сказал Султанбек Макежанов на пленарном заседании Палаты.

«Как скажется на снижении финансирования данной отрасли на той части населения, которое имеет льготную категорию. Как будет реализовываться поручение Главы государства по поэтапному повышению заработной платы медицинских работников?», - спросил депутат.

Отвечая на вопрос, первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, подчеркнул, что вопрос финансирования медицинской сферы очень важный вопрос.

«В 2019 году на систему здравоохранения выделялось 1,2 трлн тенге, в следующем году на эту сферу будет выделяться 1,8 трлн тенге. То есть за два года на сферу здравоохранения повысилось почти на 50%. Этот рост позволит выполнить все обязательства, принятые на себя правительством. То есть повышение заработной платы медработникам в 2,5 раза, также завершение всех проектов и реформ, которые планируются в сфере здравоохранения, также это улучшение и реализация санитарно-эпидемиологических мероприятий», - отметил зампремьера.

«Вместе с тем, в социальной сфере также мы не должны допускать роста резкого невыполнения социальных обязательств. То есть, также мы здесь работаем над повышением средней зарплаты. Также мы учитываем среднюю зарплату, также из года в год финансирование сферы здравоохранения из года в год растет, и в последующие три года она будет расти», - заключил А. Смаилов.