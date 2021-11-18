+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -5 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС

18 Ноября 2021 12:28
Поделиться:
Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Султанбек Макежанов попросил объяснить причины снижения затрат на обязательное социальное медицинское страхование в трехлетнем бюджете страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Внешнее давление на цены возросло в Казахстане – Нацбанк
Принять госпрограммы по созданию биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства предлагают в РК Наши товары востребованы на внешних рынках – Аскар Мамин Ввести регулирование использования антибиотиков предлагают в Казахстане

«В трехлетнем бюджете сумма на эту сферу (ОСМС, прим. ред.) уменьшена на 537 млрд 888 млн тенге. По поступившей информации от уполномоченного органа указывается, что это сокращение в фонде социального медицинского страхования происходит за счет сокращения из числа льготных категорий населения. Вместе с тем, в трехлетнем бюджете также уменьшена сумма на гарантированный объем медицинской помощи. Например, если эти расходы в 2021 году составили 1 млрд 332 млн тенге, то в 2022 году это 1 млрд 211 млн тенге», - сказал Султанбек Макежанов на пленарном заседании Палаты.

«Как скажется на снижении финансирования данной отрасли на той части населения, которое имеет льготную категорию. Как будет реализовываться поручение Главы государства по поэтапному повышению заработной платы медицинских работников?», - спросил депутат.

Отвечая на вопрос, первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, подчеркнул, что вопрос финансирования медицинской сферы очень важный вопрос.

«В 2019 году на систему здравоохранения выделялось 1,2 трлн тенге, в следующем году на эту сферу будет выделяться 1,8 трлн тенге. То есть за два года на сферу здравоохранения повысилось почти на 50%. Этот рост позволит выполнить все обязательства, принятые на себя правительством. То есть повышение заработной платы медработникам в 2,5 раза, также завершение всех проектов и реформ, которые планируются в сфере здравоохранения, также это улучшение и реализация санитарно-эпидемиологических мероприятий», - отметил зампремьера.

«Вместе с тем, в социальной сфере также мы не должны допускать роста резкого невыполнения социальных обязательств. То есть, также мы здесь работаем над повышением средней зарплаты. Также мы учитываем среднюю зарплату, также из года в год финансирование сферы здравоохранения из года в год растет, и в последующие три года она будет расти», - заключил А. Смаилов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Сенат  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Внешнее давление на цены возросло в Казахстане – Нацбанк
Принять госпрограммы по созданию биопрепаратов для медицины и сельского хозяйства предлагают в РК
Наши товары востребованы на внешних рынках – Аскар Мамин
Ввести регулирование использования антибиотиков предлагают в Казахстане
Популярное
1 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
2 Занятия отменены в школах Шымкента
3 Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
4 Дороги закрывают в Жамбылской области
5 «Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
6 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Читайте также
Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев
Будут ли в Казахстане повышаться тарифы за проезд по платным автодорогам
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Занятия отменены в школах Шымкента
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Дороги закрывают в Жамбылской области
«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив