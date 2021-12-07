Почему в Казахстане сохранили базовую ставку, объяснили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка страны Акылжан Баймагамбетов объяснил решение сохранить базовую ставку на текущем уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

– Акылжан Маликович, почему Нацбанк решил сохранить базовую ставку после трех последовательных повышений? Что изменилось? Риск высокой инфляции стал ниже?

– Мы действительно видим замедление и пока, осторожно подчеркну это, именно временную стабилизацию устойчивых компонентов инфляции. Приведу наши оценки в качестве подтверждения. Очищенная от сезонности инфляция потребительских цен в ноябре текущего года замедлилась до 5,6%. Этот же показатель в середине года превышал 16%. Очень важно, что будет дальше – будет ли сформирован тренд на дальнейшее снижение инфляции или нет. Если это все же временное явление, а не тренд, то мы отреагируем соответствующе. Здесь нельзя не остановиться на новом штамме коронавируса и неопределенности, связанной с ним. Как мы видим, некоторые страны уже вводят ограничительные меры, вплоть до локдаунов и ограничения пассажиропотока. Такие действия, если будут повсеместными, несут в себе риски в виде более медленного экономического роста, дальнейших нарушений цепочек производства и даже проинфляционные риски.

С другой стороны, некоторые эксперты отмечают, что «омикрон» потенциально может нести в себе меньше рисков для здоровья, что в случае положительного сценария развития событий может сигнализировать о постепенном окончании пандемии.

Вся эта неопределенность быстро переносится на финансовые рынки и сентименты. Особенно остро волнообразные удары новых штаммов на себе ощущают развивающиеся рынки.

Учитывая такое положение дел и не имея достаточно информации для оценки эффекта нового штамма на будущее развитие событий, мы заняли выжидающую позицию. Нам необходимо более четкое понимание того, как сложится новый баланс рисков и как он будет влиять на внешнюю и внутреннюю экономику. В данном контексте наш взвешенный подход к принятию решения по ставке, я считаю, оправдан.





– Каковы ваши ожидания по инфляции? Какие внешние факторы формируют инфляцию?

- Это общемировой рост цен на продукты питания. Во многих странах мира по-прежнему сохраняются рекордные уровни инфляции. Цены на продукты повышаются из-за нарушения производственно-логистических цепочек и снижения предложения вследствие неблагоприятных погодных условий . Индекс продовольственных цен ФАО четвертый месяц кряду показывает рост. В ноябре текущего года индекс достиг отметки 134,4 пункта – это максимальный уровень с июня 2011 года. Таким образом, внешние продовольственные цены за год выросли на 27,3%.

Особо стоит отметить рост инфляции в России – нашем крупном торговом партнере или даже основном торговом партнере с точки зрения импорта. Инфляция там достигла пятилетнего максимума, ускорившись в октябре 2021 года до 8,1%. Это в два раза превышает их целевой коридор. С учетом высокой доли российского импорта высокая инфляция в России, безусловно, влияет и на внутренние цены. С подорожавшими товарами мы импортируем и инфляцию.

– А что выступает драйвером инфляции у нас в Казахстане?

– Основной вклад в инфляцию внутри страны продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Мы вот только что с вами говорили о высоких мировых ценах на продовольствие, и важно понимать, что нельзя рассматривать Казахстан в отрыве от всего остального мира, равно как и любую другую страну. Мы – открытая экономика, активно торгующая с внешним миром.

По некоторым товарам, производство которых внутри страны удовлетворяет внутренний спрос, существует разница с внешними ценами, что создает инфляционное давление. В основном к ним относятся цены на хлебобулочные изделия, крупы, муку и молочные продукты.

Ситуация на внутреннем рынке усугубляется снижением урожая зерновых и кормовых культур. По данным Минсельхоза, за 11 месяцев намолочено 16,4 млн тонн зерна. Это на 21,3% меньше, чем в прошлом году. Плюс к этому наблюдается рост издержек производителей продуктов питания из-за повышения цен на ГСМ и электричество. Все это может привести к росту на основные продукты питания такие, как хлеб, мясо, яйца и др.

Параллельно продолжается восстановление экономической активности и потребительского спроса. По информации Бюро национальной статистики, наблюдается повышение реальных денежных доходов населения. Вдобавок к этому мы видим рост потребительского кредитования. Это положительно влияет на динамику розничного товарооборота.

В этих условиях инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это ведет к дополнительному проинфляционному давлению, а затем и к увеличению потребления.

– Когда вы говорите о проинфляционном давлении в экономике, это означает, что внутренний спрос полностью восстановился? Если да, то каков его вклад в текущую инфляцию?

– Безусловно, наблюдаемое восстановление производства в отраслях промышленности и сферы услуг, увеличение импорта, положительная динамика доходов населения, высокие темпы кредитования, смягчение карантинных ограничений благоприятно влияют на динамику внутреннего спроса.

С начала года мы наблюдаем оживленные темпы роста реальных потребительских расходов. На текущий момент высокая составляющая спроса наблюдается в непродовольственном сегменте, где отмечаются посткризисное восстановление и реализация отложенного спроса. Если обратиться к динамике розничного товарооборота по непродовольственным товарам, то с начала года он активно увеличивается, и темпы роста достигают двузначных цифр – 10,1% по итогам 10 месяцев 2021 года. Эта динамика поддерживается не только доходами, но и активным ростом потребительского кредитования, о котором мы уже упоминали. Оно в свою очередь продемонстрировало рост на 36,6% в октябре текущего года, а выдача новых потребительских кредитов выросла на 86,0%.

В экономике также отмечается восстановление сферы услуг. С начала года наблюдается рост доли расходов на платные услуги. В прошлом году они сузились в условиях карантинных ограничений. Согласно последним данным, во втором квартале текущего года зафиксирован рост номинальных расходов домашних хозяйств на услуги более чем на треть на 36,2%.

Согласно нашим прогнозам, до конца года и в среднесрочной перспективе продолжится динамичный рост потребления домашних хозяйств. Во второй половине текущего года его объемы в реальном выражении достигнут уровня 2019 года. По сути, они уже вышли на допандемический уровень. В этой связи давление на внутренние цены со стороны потребительского спроса продолжится.

– Теперь о прогнозах, каковы ожидания по ВВП и, самое главное, по инфляции?

– Начну с экономической активности. Динамика развивается согласно нашему оптимистичному сценарию прошлого прогнозного раунда, который предполагал цену на нефть марки Brent на уровне 70 долларов США за баррель. С учетом позитива на рынке и прогнозов международных организаций в этот раз мы осторожно повысили цены на нефть по базовому сценарию с 60 до 70 долларов США за баррель. С учетом данных предпосылок по итогам 2021 года рост ВВП по-прежнему прогнозируется в пределах 3,7-4,0%.

Основным источником роста выступит восстанавливающийся потребительский спрос, который поддерживается ростом реальных доходов населения и потребительского кредитования. Ожидается определенный рост инвестиций. Дополнительную поддержку росту ВВП окажет экспорт ввиду расширения внешнего спроса и небольшого роста объемов добычи энергоресурсов. Следует также отметить рост экспорта ряда металлов и продукции из них в этом году. Напротив, ограничивать рост ВВП способно увеличение импорта ввиду восстановления внутренней потребительской и инвестиционной активности.

Теперь о том, что будет в следующем году. В 2022 году экономика вырастет на 3,9-4,2%. Рост будет обеспечен более слабым влиянием пандемии на деловую активность и увеличением объемов добычи энергоресурсов вследствие смягчения ограничений ОПЕК+.

Постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и последующее завершение сроков договоренностей в следующем году будут способствовать наращиванию объемов добычи энергоресурсов. Это положительно повлияет как на экспорт, так и на более активную динамику инвестиций. Факторы роста останутся теми же, что и в текущем году.

- А что с инфляцией?

- До конца текущего года ожидается замедление инфляционных процессов до 8,5-8,7%. Мы видим, что в ноябре инфляция замедлилась впервые с мая текущего года. Оперативные антиинфляционные меры, предпринимаемые Правительством и акиматами, дают свой положительный эффект. В этой связи мы видим высокую вероятность того, что по итогам года цель, поставленная Главой государства, – добиться снижения инфляции до уровня 8,5% –достижима.

Ускорение роста цен на непродовольственные товары будет частично нивелировано замедлением роста цен на продукты питания.

Снижение темпов роста цен на продукты питания во многом будет связано с выходом из расчетов высокой базы 2021 года и возвращением месячных темпов роста к своим историческим значениям. Также сохраняются значимые риски более высокого роста цен на продукты питания.

Ускорение инфляционных процессов среди непродовольственных товаров будет связано с дальнейшим повышением покупательской активности населения и ожиданиями роста импортных цен в условиях нарушения цепочек поставок.

Также в краткосрочной перспективе предполагается умеренный рост цен на платные услуги. Это в большей степени связано с сохранением текущих тарифов на рынке жилищно-коммунальных регулируемых услуг.

Дополнительное влияние на ценообразование товаров и услуг потребительской корзины будут оказывать восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания, а также влияние косвенного эффекта от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг.

В итоге, по нашим оценкам, в 2022 году годовая инфляция будет постепенно замедляться и сложится в пределах 6-6,5%.

Замедление инфляции в следующем году может происходить и более динамично в случае эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования со стороны Правительства.

– Мы ведь понимаем, что все это в любом случае прогнозы. Какие риски могут не дать им исполниться?

– Действительно, риски есть. Без них никак. Во-первых, риски отклонения инфляции от базового сценария остаются высокими. В первую очередь, это риск сильного падения цен на нефть в случае повторной просадки мировой экономики. Такое уже было весной 2020 года. На этот раз это может быть связано с введением ограничительных мер из-за роста заболеваемости новыми штаммами COVID-19, в том числе штаммом «омикрон».

По сравнению с предыдущим прогнозным раундом повышен риск импорта внешней инфляции. К существенному инфляционному давлению в мире приводят увеличение цен на энергоносители и разрыв цепочек поставок. Некоторые аналитики продолжают считать эти процессы временными, однако может оказаться, что они будут более продолжительными и могут привести к росту инфляции.

Во-вторых, высоким остается риск резкого ужесточения денежно-кредитных условий со стороны развитых стран из-за повышенного и продолжительного инфляционного давления. Данный фактор может привести к оттоку капитала из развивающихся стран и ослаблению их валют. Это автоматически приведет к дальнейшему ускорению инфляции, в том числе в Казахстане.

В-третьих, по причине низкого урожая пшеницы в Казахстане и возможного роста себестоимости производства на фоне роста цен на ГСМ и электроэнергию сохраняется риск ускорения инфляции со стороны факторов предложения.

Наконец, в среднесрочной перспективе сохраняется риск незаякорения инфляционных ожиданий в условиях высокой продовольственной инфляции и сильного роста цен на непродовольственные товары и услуги.

– В конце нашего разговора позвольте вернуться снова к базовой ставке. Означает ли текущее решение, что ужесточение денежно-кредитных условий завершилось и Нацбанк может перейти к снижению ставки, несмотря на проинфляционное давление ради стимулирования экономического роста?

– Инфляционное давление по-прежнему остается высоким, и именно поэтому достаточно преждевременно говорить об остановке цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Основной наш ориентир, согласно мандату, – это обеспечение стабильности цен, сохранение инфляции в целевом коридоре. Ведь именно стабильно низкая инфляция – залог устойчивого развития экономики. Игра со ставкой на понижение в текущих условиях приведет к негативным последствиям, о которых я ранее неоднократно говорил. Рынок понимает, что мы на это не пойдем, и понимает причины. Наша коммуникация с рынком достаточно прозрачна, ответные действия на внешние и внутренние факторы логичны в текущих условиях.

Теперь о факторах. Выделю те факторы, за которыми мы будем особенно пристально следить на ближайших решениях по базовой ставке.

Во-первых, это ожидаемые и фактические инфляционные тенденции. Реализуемый совместно с Правительством и акиматами Комплекс мер антиинфляционного реагирования замедлил годовой рост цен на социально значимые продукты питания. Это достаточно позитивный момент для продовольственной инфляции. Однако, несмотря на успешность, это все же меры оперативные, которые, соответственно, имеют и временный эффект. Важно, как Правительство реализует структурные решения для снижения немонетарной инфляции в среднесрочной перспективе.

Во-вторых, ситуация во внешнем секторе. На ключевых для Казахстана сырьевых, товарных и продовольственных рынках наблюдается высокая неопределенность на фоне появления нового штамма коронавируса. Нужно понять масштаб и продолжительность его влияния на экономическую политику стран мира, на эпидемиологическую ситуацию и деловую активность в Казахстане.

В-третьих, риски сохранения инфляционных ожиданий на высоких уровнях. Стремление их заякорить станет аргументом в пользу повышения базовой ставки.

Национальный Банк продолжит внимательно следить за ситуацией во внешнем секторе и на внутренних рынках. В случае возникновения угроз для достижения целевых ориентиров у нас есть все необходимые инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

- Спасибо за беседу!