Почему в Казахстане снизился индекс загрязненности атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о снижении индекса загрязненности атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году, РГП «Казгидромет» разработал программу расчета Индекса «AQI» США для Казахстана с применением нормативов США и ВОЗ и 2019 году внедрил программу расчета Индекса «AQI» в Интерактивную карту РГП «Казгидромет» в тестовом режиме (данная карта действует в закрытом ежедневном тестовом режиме для сотрудников «Казгидромет»). Действительно, пересмотренные Министерством здравоохранения Республики Казахстан в 2015 году некоторые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в санитарно-эпидемических нормативах привели к снижению индекса загрязненности атмосферного воздуха городов и населенных пунктах», - написал Магзум Мирзагалиев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это произошло в связи с внесенными изменениями в числовые значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Казахстан ведется работа по обновлению санитарно-эпидемических нормативов. По вопросу дальнейшего внедрения индекса «AQI» в Казахстане 11.02.2021 т.г. Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан проведено совещание, с участием сотрудников Министерства здравоохранения Республики Казахстан. По итогам совещания создана рабочая группа, в рамках которой рассматривались вопросы возможности применения индекса «AQI» для оповещения населения о качестве атмосферного воздуха и переработки национальных стандартов качества воздуха», - отметил министр.

Он также сообщил, что в настоящее время, Министерством здравоохранения направлены предложения по внедрению индекса «AQI» на рассмотрение в подведомственные организации Минздрава РК (РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения», НАО «Медицинский университет Караганды», НАО «Медицинский университет Астана», НАО «Западно - Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова»), для дальнейшего изучения вопроса внедрения индекса качества воздуха «AQI» по стандартам США, Евросоюза или ВОЗ и подготовки рекомендации для населения при различных сценариях.

«Однако, отмечаем, что внедрение индекса «AQI» не является решением проблемы высокого загрязнения атмосферного воздуха», - подчеркнул М. Мирзагалиев.







