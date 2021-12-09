Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы вынесли на комиссию дополнительно. Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что в целом через 6 месяцев в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили с 9 месяцев до 6-ти, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса», - пояснил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.
По словам министра, теперь с 8 декабря любой желающий может прийти в поликлинику и пройти ревакцинацию.
«Да, те, кто получил свою вакцину, через 6 месяцев после второй дозы могут прийти и получить вакцину», -добавил Алексей Цой.
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