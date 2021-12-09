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Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой

9 Декабря 2021 09:45
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Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы вынесли на комиссию дополнительно. Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что в целом через 6 месяцев в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили с 9 месяцев до 6-ти, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса», - пояснил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По словам министра, теперь с 8 декабря любой желающий может прийти в поликлинику и пройти ревакцинацию.

«Да, те, кто получил свою вакцину, через 6 месяцев после второй дозы могут прийти и получить вакцину», -добавил Алексей Цой.



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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Серик Сабеков

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