Почему в Казахстане растут цены на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал, насколько и почему выросли цены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я могу сказать на какие товары цены выросли. На сегодняшний день в среднем 10,4% за десять месяцев рост поймали. В принципе, если сравнивать с мировым ростом цен, то он составил 33%. При чем цены выросли в долларах США где-то на 50%. С учетом того, что мы все говорим о социально значимых продуктах питания – их 19 наименований, по половине из них мы являемся импортозависимыми. Соответственно, если смотреть по подсолнечному маслу, то мы выросли на 30%, мир вырос на 60%. Сахар вырос на 14%, мир вырос на 54%. По пшенице мы поднялись на 12%, мир – на 41%», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса.

Он назвал причины роста.

«При этом, у этого роста, кроме того, что есть объективный фактор, связанный с тем, что мировые цены растут, они растут еще и потому, что у многих государств забота не о том, чтобы цены удержать, а чтобы снабдить свое население продуктами. Именно эти государства на биржевых рынках поднимают цены. В этом году была очень холодная погода в Бразилии, сразу выросли цены на сахар, потому что государства боятся, что сахара будет мало. Второй немаловажный фактор – у нас в стране выросли цены на перевозку железнодорожным транспортом – на 18%, электроэнергия – около 15-20%, стоимость ГСМ – 12-15%. Это тоже объективные факторы, и есть разные причины, почему они растут», - отметил глава ведомства.

«Третий фактор – фактор, которым занимаемся мы. Мы обязаны эти объективные факторы отделить от субъективных факторов, главным из которых является простая человеческая жадность. Мы должны выявить тех, кто назначает цену несправедливым образом. На этом рынке мы выбрали мягкий инструмент уведомлений, потому что нужно реагировать очень быстро. Есть жесткий инструмент – расследование, которое продолжается полгода, оно за собой тянет очень серьезные последствия для бизнеса, огромные штрафы, вплоть до банкротства», - заключил С. Жумангарин.