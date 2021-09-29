Почему в Казахстане повысились цены на дизтопливо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании «Helios» прокомментировали повышение цен на дизельное топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленной информации, в настоящее время наблюдается нестабильная ситуация с наличием дизельного топлива на АЗС. Основными причинами дефицита являются:

1. Рост потребления за счет увеличения транзитных перевозок по территории РК и низкой стоимости дизельного топлива в сравнении с соседними странами.

2. Рост потребления за счет проведения активной фазы уборочных работ у сельхозпроизводителей и завершения сезона дорожно-строительных работ.

3. Нестабильная работа НПЗ в течение года, а также плановые ремонтные работы.

4. Отсутствие импортных поставок из-за дисбаланса цен.

5. Перетоки дизельного топлива с приграничных регионов в соседние страны.

«Для стабилизации ситуации считаем, что необходимо импортировать около ста тысяч тонн дизельного топлива в течение октября месяца. На данный момент нами ведутся переговоры с российскими производителями нефтепродуктов. Несмотря на высокие цены импортного дизельного топлива, жизненно необходимо произвести его закуп для обеспечения внутреннего рынка РК, с последующей адекватной корректировкой цен на АЗС, это позволит стабилизировать ситуацию с дизельным топливом в Казахстане», - подчеркнули в «Helios».