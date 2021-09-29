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    16:45, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему в Казахстане повысились цены на дизтопливо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании «Helios» прокомментировали повышение цен на дизельное топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно предоставленной информации, в настоящее время наблюдается нестабильная ситуация с наличием дизельного топлива на АЗС. Основными причинами дефицита являются:

    1. Рост потребления за счет увеличения транзитных перевозок по территории РК и низкой стоимости дизельного топлива в сравнении с соседними странами.

    2. Рост потребления за счет проведения активной фазы уборочных работ у сельхозпроизводителей и завершения сезона дорожно-строительных работ.

    3. Нестабильная работа НПЗ в течение года, а также плановые ремонтные работы.

    4. Отсутствие импортных поставок из-за дисбаланса цен.

    5. Перетоки дизельного топлива с приграничных регионов в соседние страны.

    «Для стабилизации ситуации считаем, что необходимо импортировать около ста тысяч тонн дизельного топлива в течение октября месяца. На данный момент нами ведутся переговоры с российскими производителями нефтепродуктов. Несмотря на высокие цены импортного дизельного топлива, жизненно необходимо произвести его закуп для обеспечения внутреннего рынка РК, с последующей адекватной корректировкой цен на АЗС, это позволит стабилизировать ситуацию с дизельным топливом в Казахстане», - подчеркнули в «Helios».

    Теги:
    Цены и тарифы Энергетика Экономика
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