Почему в Казахстане повысились цены на дизтопливо
Согласно предоставленной информации, в настоящее время наблюдается нестабильная ситуация с наличием дизельного топлива на АЗС. Основными причинами дефицита являются:
1. Рост потребления за счет увеличения транзитных перевозок по территории РК и низкой стоимости дизельного топлива в сравнении с соседними странами.
2. Рост потребления за счет проведения активной фазы уборочных работ у сельхозпроизводителей и завершения сезона дорожно-строительных работ.
3. Нестабильная работа НПЗ в течение года, а также плановые ремонтные работы.
4. Отсутствие импортных поставок из-за дисбаланса цен.
5. Перетоки дизельного топлива с приграничных регионов в соседние страны.
«Для стабилизации ситуации считаем, что необходимо импортировать около ста тысяч тонн дизельного топлива в течение октября месяца. На данный момент нами ведутся переговоры с российскими производителями нефтепродуктов. Несмотря на высокие цены импортного дизельного топлива, жизненно необходимо произвести его закуп для обеспечения внутреннего рынка РК, с последующей адекватной корректировкой цен на АЗС, это позволит стабилизировать ситуацию с дизельным топливом в Казахстане», - подчеркнули в «Helios».