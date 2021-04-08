Почему в Казахстане не вакцинируют лиц, не достигших 18 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане не вакцинируют от коронавируса лиц, не достигших 18 лет, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

«На сегодня дети до 18 лет не вакцинируются. Но они не вакцинируются - не потому что вакцина противопоказана, а потому что нет достаточных клинических исследований именно для этой группы населения», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что, возможно, в будущем это произойдет.

«Возможно, в будущем появятся исследования, которые будут говорить о том, что вакцина эффективна и безопасна для детей и тогда будет пересмотрена подлежащая группа. На сегодня мы говорим о подлежащей группе старше 18 лет», - отметила Айжан Есмагамбетова.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК пояснил, будет ли у казахстанцев право выбора после поступления новых видов вакцин от КВИ.