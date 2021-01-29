Почему в Казахстане не стали дожидаться выпуска отечественной вакцины против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане не стали дожидаться выпуска отечественной вакцины против коронавируса, пояснила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ждать у нас времени нет и мы не имеем на это право. По статистическим данным по заболеваемости коронавирусной инфекцией, уже с ноября идут не утешительные (цифры), мы на пике заболеваемости. Поэтому сейчас это продиктовано ситуацией», - сказала Нуршай Азимбаева, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе онлайн-лектория по вопросам вакцинации.

Она также добавила, что не стоит ждать пока переболеет все население.

«Мы не можем ждать, пока все население переболеет. Сейчас во всем мире началась вакцинация и Правительство принимает все меры, потому что мы уже сейчас можем начинать защищать уязвимые слои населения», - пояснила Нуршай Азимбаева.

Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им. Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.