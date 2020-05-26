Почему в Казахстане не снимают блокпосты - главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане возобновились авиарейсы, с 1 июня начнет движение железнодорожный транспорт, однако по всей стране действуют блокпосты. Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, почему в Казахстане не открываются блокпосты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все меры смягчения идут поэтапно в зависимости от ситуации. Мы понимаем, что авиарейсами пользуется меньшее количество населения, чем, допустим, жители перемещаются на автомобилях либо автобусах. Во-вторых, мы смотрим ситуацию в разрезе регионов. Сегодня цифры нам не говорят о том, что в регионах ситуация сравнялась», - пояснила Айжан Есмагамбетова в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «Минздрав сообщает».

По ее словам, этот показатель очень важен, так как есть регионы с минимальной либо максимальной угрозой заболеваемости.

«Когда мы принимаем меры, думаем о том, чтобы не было дополнительного завоза распространения коронавируса. Поэтому на первом этапе смягчения запустили авиарейсы. Следующий этап - железнодорожный транспорт. Возможно, что в последующем этапе будет снятие блокпостов между регионами. Возможно, будет снятие блокпостов внутри региона. Сейчас в некоторых регионах внутри города уже сняли блокпосты. Именно этим объясняется то, что блокпосты не открываются», - подчеркнула главный государственный санитарный врач РК.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов ответил на вопрос, к огда планируют открыть блокпосты в Нур-Султане.