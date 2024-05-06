Почему в Казахстане не смогут строить дома на пенсионные деньги

Депутаты Мажилиса выступили с инициативой использовать пенсионные деньги из ЕНПФ для новой льготной программы для обеспечения казахстанцев жильем. В Правительстве назвали эту идею слишком рискованной, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем депутатском запросе мажилисмены отметили рост количества очередников в Казахстане. Если в 2021 году их насчитывалось 480 тысяч человек, то в 2024 — 640 тысяч. При этом в год выдается лишь 25 тысяч квартир по льготным госпрограммам.

— Несложно подсчитать что такими темпами через несколько лет количество очередников достигнет 1 млн человек, — заявляют депутаты.

Они добавили, что обеспеченность жильем на одного казахстанца составляет 23,4 квадратных метров. Это значительно ниже стандартов ООН.

Для решения данной проблемы мажилисмены предлагают взять пример с Сингапура. Там пенсионные отчисления составляют 40% от заработной платы, где 20% платит работник, 20% — работодатель.

Деньги аккумулируются в Центральном фонде сбережений. А потом выделяются на строительство государственного жилья, которое предоставляется гражданам на праве 99-летней аренды с последующей возможностью ее выкупа. Сейчас 80% населения живет в таких квартирах.

Теперь депутаты предлагают запустить аналогичный проект в Казахстане, используя пенсионные деньги из ЕНПФ.

— При этом, мы решим проблемы не только с обеспечением жилья населению, но и достойной доходности для вкладчиков ЕНПФ, поскольку поступающие суммы от арендной платы и выкупа жилья будут поступать к источнику финансирования с процентной ставкой, превышающей нынешнюю доходность по пенсионным вкладам, — говорится в депутатском запросе.

В своем ответе премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что инвестиции в строительство социальной недвижимости несут в себе существенные риски, связанные с отрицательной рентабельностью, отсутствием транспарентности и возвратности вложенных средств.

Также недопустимо инвестирование пенсионных активов на нерыночных принципах, в том числе с низкой доходностью в сравнении с рыночными ставками для решения социальных и иных задач, отличных от целей пенсионного обеспечения. Это негативно влияет на финансовую устойчивость накопительной пенсионной системы в долгосрочном периоде и уровень достаточности накоплений вкладчиков при их выходе на пенсию.

— Следует отметить, что при реализации в Казахстане сингапурской модели отчислений в пенсионный фонд (20% доходов гражданина и 20% от работодателя) возможны негативные последствия. К примеру, заработные платы граждан Казахстана значительно ниже чем в Сингапуре и повышение размера отчислений приведет к их дополнительному снижению. Как следствие, возникнет социальная напряженность, — считает премьер-министр.

Он добавил, что могут возникнуть риски преднамеренного занижения размера официальных заработных плат со стороны работодателей с целью снижения нагрузки по обязательным отчислениям.