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Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь

19 Февраля 2022 14:14
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Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, поему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно предложению Министерства сельского хозяйства, к завершению пилотного проекта, маркировка молочной продукции для внутреннего рынка определена нецелесообразной. Пилотные проекты по маркировке всецело проводятся за счет средств единого оператора, что никак не приводит к какому-либо удорожанию молочной продукции. Обязательная маркировка молочной продукции не вводилась», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Также, согласно предложению Министерства финансов, был отменен пилотный проект по маркировке алкогольной продукции и действующие системы контроля признаны достаточными.

«Прослеживаемость и контроль за оборотом алкогольной продукции предлагается осуществлять путем гражданского и налогового контроля, усовершенствуя действующую информационную систему «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок, акцизных марок и другой печатной продукции» Банкнотной фабрики НБ РК», - заключил глава Кабмина.



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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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