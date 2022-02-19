Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал, поему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предложению Министерства сельского хозяйства, к завершению пилотного проекта, маркировка молочной продукции для внутреннего рынка определена нецелесообразной. Пилотные проекты по маркировке всецело проводятся за счет средств единого оператора, что никак не приводит к какому-либо удорожанию молочной продукции. Обязательная маркировка молочной продукции не вводилась», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Также, согласно предложению Министерства финансов, был отменен пилотный проект по маркировке алкогольной продукции и действующие системы контроля признаны достаточными.

«Прослеживаемость и контроль за оборотом алкогольной продукции предлагается осуществлять путем гражданского и налогового контроля, усовершенствуя действующую информационную систему «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок, акцизных марок и другой печатной продукции» Банкнотной фабрики НБ РК», - заключил глава Кабмина.



