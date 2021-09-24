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    Почему в Казахстане не хватает квалифицированных строителей

    24 Сентября 2021, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт-аналитик проектного офиса «Адал білім» при МОН РК Лилия Испенбетова назвала причину дефицита квалифицированных специалистов в строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю рассмотреть причины нехватки кадров в строительной отрасли. Во-первых, не налажена в достаточной степени системная связь между выпускниками и строительными компаниями. Проблема берет начало во взаимодействии колледжей, вузов со строительными компаниями. Зачастую, эта связь не налажена, отсутствуют меморандумы и непосредственная работа с будущими кадрами. Эффективное образование полностью зависит от профессиональной подготовки и взаимодействия с местом потенциального трудоустройства выпускников», - сказала Лилия Испенбетова на заседании Союза строителей Казахстана.

    Вторая причина, по его словам, – это уровень заработной платы.

    «Данный показатель прямо зависит от квалификации и от количества специалистов на рынке. Третья причина – квалификация молодых кадров. В рамках этого момента первопричиной является взаимодействие между строительными компаниями, наличие отдельных советов от работодателей в колледжах и вузах. Кроме того, наблюдается проблематика трудоустройства и квалификации на местах», - отметила эксперт.

    «Каждый выпускник должен показывать свои знания на практике, зачастую строительные компании затрачивают очень много времени на переподготовку самого специалиста после колледжей либо университетов. В связи с этим необходимо полное взаимодействие вузов, колледжей со строительными компаниями», - заключила Л. Испенбетова.

    Ранее эксперт-аналитик проектного офиса «Адал білім» сообщила о дефиците строителей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Строительство Занятость Общество
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