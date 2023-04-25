Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК сообщили, куда будут направлены средства, сэкономленные от военного парада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК был задан вопрос касательно причин непроведения военного парада к 7 или 9 мая.

«В связи с экономией бюджетных средств, расходуемых на данное мероприятие», - пояснил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин.

Он также добавил, что Министерство обороны направит данные средства на поддержание боевой готовности и повышение мобильности войск.

Ранее сообщалось, что проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется.

Вместе с тем было отмечено, что Министерство обороны запланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, а также работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.