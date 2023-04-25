Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2023, 13:13
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК сообщили, куда будут направлены средства, сэкономленные от военного парада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК был задан вопрос касательно причин непроведения военного парада к 7 или 9 мая.

«В связи с экономией бюджетных средств, расходуемых на данное мероприятие», - пояснил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин.

Он также добавил, что Министерство обороны направит данные средства на поддержание боевой готовности и повышение мобильности войск.

Ранее сообщалось, что проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется.

Вместе с тем было отмечено, что Министерство обороны запланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, а также работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.


Армия   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы