Почему в Казахстане намерены увеличить пожизненные выплаты спортсменам и тренерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК объяснили предложение о повышении ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и спорта вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила выплат пожизненного ежемесячного обеспечения спортсменам и тренерам.

Согласно проекту документа, пожизненные выплаты казахстанским спортсменам и тренерам намерены увеличить до 100 МРП.

«Министерство культуры и спорта вынесло на общественное обсуждение проект постановления, цель которого - стимулирование спортсменов и тренеров к высоким спортивным результатам путем увеличения ежемесячных выплат материального обеспечения, оказание социальной поддержки. При изложении указанных изменений был изучен опыт многих государств. За основу был взят механизм финансовой поддержки ряда стран, таких как Россия, США, Канада, Австрия, Швейцария, Великобритания», - сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Уточняется, что пожизненное и ежемесячное материальное обеспечение спортсменов и тренеров будет выплачиваться из республиканского бюджета в соответствии с законом «О физической культуре и спорте».

«Данное изменение будет обсуждено на заседании республиканской бюджетной комиссии 14 октября после проведения общественного обсуждения. Если изменение поддержат, материальное обеспечение будет реализовано законодательно в 2022 году», - отметили в ведомстве.