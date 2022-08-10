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Почему в дождливую погоду поливают деревья - ответ «Астана Зеленстрой»
10 Августа 2022 17:09

Почему в дождливую погоду поливают деревья - ответ «Астана Зеленстрой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, на котором можно увидеть, как в столице поливают деревья после обильного дождя. В связи с поступающими вопросами акимат города Нур-Султана предоставил пояснения от ТОО «Астана Зеленстрой», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании «Астана Зеленстрой» прокомментировали вопрос по поводу подкормки зеленых насаждений.

«ТОО «Астана-Зеленстрой» производит работы по внесению минеральных удобрений в корневую систему древесно-кустарниковых растений. Данная процедура производится только в пасмурную и дождливую погоду», - сообщили в компании.

Как уточняется, минеральные комплексные удобрения вносятся во влажную почву для достижения лучшего эффекта. Подкормка проводится растворимыми в воде удобрениями из поливомоечных машин.

Как ранее сообщалось, в Нур-Султане в последние дни идут сильные дожди, выпал град, наблюдаются грозы. Сегодня прогнозировалось усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Кадр из видео



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