Почему в Алматы снизилась преступность, рассказали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы назвали, причины повлиявшие на снижение преступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшем году преступность в мегаполисе снижена почти в два раза (на 47,8%). В частности, меньше правонарушений зафиксировано в общественных местах (в 3,4 раза), также снижена уличная преступность (в 4,2 раза). Вместе с тем, на 12,3 % улучшена раскрываемость преступлений по горячим следам.

«На снижение преступности в городе повлияли три причины: ужесточение карантинных мер, установление модульных постов полиции, усиление пешего патрулирования. Охрана общественного порядка в городе Алматы осуществляется комплексными силами полиции путем патрулирования дворов и улиц. На улицы города в среднем ежесуточно на охрану общественного порядка выставляется 1 тысячи 650 сотрудников полиции и 660 военнослужащих Национальной гвардии, которые осуществляют патрулирование на 550 наиболее криминогенных маршрутах с максимальным охватом дворовых территорий, в двухсменном режиме. Вместе с тем, определены 37 наиболее криминогенных участков, в каждом районе по 4-5 участков, где были установлены модульные посты полиции и увеличено количество пеших нарядов. Увеличено количество пеших нарядов на 100 патрулей. Если в 2019 году было 250 пеших нарядов, то в 2020 году их стало 350» - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Модульный пост является центром патрульных участков и координирует их действия. Маршруты патрулирования разработаны таким образом, что они равноудалены от постов, тем самым, получая возможность незамедлительно реагировать на сообщения о правонарушениях, обмена и обработки информации, осуществляемой путем радиосвязи с пешими и автомобильными нарядами, патрулирующими вблизи.

Оперативное принятие мер способствует быстрому задержанию и доставлению правонарушителей, а также обеспечивает взаимозаменяемость сотрудников.

«К примеру, в микрорайоне Нуркент в Алатауском районе, за сентябрь-октябрь 2020 года было зарегистрировано 17 преступлений. После установки модульного поста в ноябре того же года регистрация составила всего 9 преступлений за 2 месяца. Из них 5 раскрыто по горячим следам. Таким образом, перераспределение численности пеших и автомобильных нарядов, установление стационарных модульных постов полиции повышают эффективность профилактической работы, позволяют оперативно реагировать на обращения граждан и способствуют реализации принципа полиции шаговой доступности», - резюмировал Канат Таймерденов.







