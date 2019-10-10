Почему в Алматы ходят полные автобусы, а их количество на маршруте не увеличивают

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В компании-перевозчике «Алматыэлектротранс» рассказали, как определяется количество автобусов, которое выйдет на маршрут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в компании, одним из наиболее часто задаваемых вопросов, является вопрос о количестве автобусов на маршруте.

«Часто мы наблюдаем очевидный факт – на линию выходит плановое количество автобусов и троллейбусов. Однако этого количества подвижного состава не хватает, чтобы справиться с наплывом пассажиров, соответственно обслуживание маршрута недостаточно качественное», - отметили в компании.

В Алматыэлектротранс рассказали об одном из наиболее важных критериев, который учитывается при расчете плана на маршруте.

«Ежедневно в «Транспортный холдинг Алматы» поступает информация о каждой транзакции, которую производит пассажир. В системе «Онай» отражаются все виды оплат: картами, смс, через код, наличными, когда водитель вам выдает билет. Информация о количестве транзакций является не только финансовой, но и аналитической, прежде всего она позволяет понять - какой уровень пассажиропотока на каждом маршруте. Там, где видна картина с превышением пассажиропотока над вместимостью автобусов, принимается решение об увеличении количества автобусов на маршруте», - объяснили в компании-перевозчике.

Как отметили в компании, на большинстве маршрутов они видят «не то что сверхпассажиропоток, а его нехватку». В качестве примера перевозчик привел маршрут № 212 - автобус ездит всегда переполненный по факту, и совсем по-другому пассажиропоток показывают цифры.

В этой связи в компании просят пассажиров оплачивать за проезд и требовать билет от водителей.

«Мы не имеем права увеличить количество автобусов или заменить их на более вместительные, если цифры показывают, что автобусы ходят пустые», - подчеркнули в Алматыэлектротрансе.