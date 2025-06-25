Почему в Акмолинской области снижается число правонарушений

Значимость этого проекта отметил Президент страны на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов: «В Акмолинской области реализуется проект «Зиялы қауым», который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств. Важно поощрять такие примеры самоорганизации местных сообществ и ответственного гражданства».

Фото: департамент полиции Акмолинской области

Сама программа предусматривает активное вовлечение сельчан в решение актуальных вопросов во всех сферах жизнедеятельности и направлена на оказание содействия участковым инспекторам полиции в обеспечении правопорядка на местах.

Как отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, при содействии сельских акиматов создано 138 Общественных советов, в состав которых входят 840 авторитетных жителей для выявления и решения проблем безопасности.

- Кроме того, в задачи сельских сообществ входит популяризация законопослушного поведения, здорового образа жизни, непосредственное выявление причин и условий совершения правонарушений, а также работа с односельчанами, систематически нарушающими общественный порядок. Необходимо заметить, что кроме профилактики правонарушений граждане на заседаниях Советов общественности с целью оказания воспитательного воздействия рассматривают поведение лиц, системно допускающих нарушения, - проинформировал Досулан Айтбаев.

Фото: департамент полиции Акмолинской области

Вначале пилотный проект программы «Зиялы қауым» был успешно апробирован в с.Шуйское Атбасарского района, где за последние три года не зафиксировано ни одного преступления.

Житель села Еркебай Байжигитов, стоявший у истоков самой инициативы, был удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

Фото: Акорда

- Я прожил в этом селе всю жизнь и не могу остаться равнодушным к его судьбе. В каждом доме царит уважительная атмосфера. Все зависит от нас самих. Живи по закону, будь патриотом и уважай труд других — тогда все наладится, - подчеркнул аксакал.

На сегодня идею внедрения программы «Зиялы қауым» поддержали все регионы. В результате реализации в 98 селах заметно стабилизировалась криминогенная ситуация, не совершено ни одного повторного правонарушения, в 32 населенных пунктах отказались от реализации алкоголя.

Есть еще много других успешных примеров реализации проекта.

Фото: департамент полиции Акмолинской области

Наиболее активно продвигается вопрос внедрения сервисного подхода обеспечения безопасности в рамках программы «Зиялы қауым» в Атбасарском районе. К примеру, местные сообщества работают с малообеспеченными и неблагополучными семьями, совершающими бытовые правонарушения, несовершеннолетними, лицами, состоящими на профилактических учетах, проводят профориентационную работу по призыву в ряды ВС РК, вносят предложения по проблемам выпаса скота, противодействию скотокрадству и интернет-мошенничествам.

В Ерейментауском районе активистов села волнует вопрос организованного выпаса скота и благоустройства населенных пунктов. Жители принимают активное участие в рейдовых мероприятиях по обеспечению общественного порядка, соблюдению правил благоустройства, выпаса скота и профилактике детской преступности.

Одним из значимых мероприятий реализации проекта «Зиялы қауым» стал тематический челлендж, организованный в селе Eнбeк, где проживaет 1 223 человека. В выявлении и решении проблем безопасности представители местного coобщества задействовали авторитетных жителей, которые внесли действенные предложения по обеспечению правопорядка в селе.

По мнению сельчан, число правонарушений устойчиво снижается, что делает их жизнь комфортной и безопасной.