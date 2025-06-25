РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему в Акмолинской области снижается число правонарушений

    Акиматом Акмолинской области совместно с департаментом полиции с прошлого года реализуется программа «Зиялы қауым». Сегодня начинание сельчан органично осуществляется под эгидой проекта «Закон и порядок», инициированного Главой государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    программа «Зиялы қауым»
    Фото: департамент полиции Акмолинской области

    Значимость этого проекта отметил Президент страны на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов: «В Акмолинской области реализуется проект «Зиялы қауым», который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств. Важно поощрять такие примеры самоорганизации местных сообществ и ответственного гражданства». 

    программа «Зиялы қауым»
    Фото: департамент полиции Акмолинской области

    Сама программа предусматривает активное вовлечение сельчан в решение актуальных вопросов во всех сферах жизнедеятельности  и направлена на оказание содействия участковым инспекторам полиции в обеспечении правопорядка на местах.

    Как отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, при содействии сельских акиматов создано 138 Общественных советов, в состав которых входят 840 авторитетных жителей для выявления и решения проблем безопасности.

    - Кроме того, в задачи сельских сообществ входит популяризация законопослушного поведения, здорового образа жизни, непосредственное выявление причин и условий совершения правонарушений, а также работа с односельчанами, систематически нарушающими общественный порядок. Необходимо заметить, что кроме профилактики правонарушений граждане на заседаниях Советов общественности с целью оказания воспитательного воздействия рассматривают поведение лиц, системно допускающих нарушения, - проинформировал Досулан Айтбаев.

    программа «Зиялы қауым»
    Фото: департамент полиции Акмолинской области

    Вначале пилотный проект программы «Зиялы қауым» был успешно апробирован в с.Шуйское Атбасарского района, где за последние три года не зафиксировано ни одного преступления. 

    Житель села Еркебай Байжигитов, стоявший у истоков самой инициативы, был удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

    Еркебай Байжигитов
    Фото: Акорда

     

    - Я прожил в этом селе всю жизнь и не могу остаться равнодушным к его судьбе. В каждом доме царит уважительная атмосфера. Все зависит от нас самих. Живи по закону, будь патриотом и уважай труд других — тогда все наладится, - подчеркнул аксакал.

    На сегодня идею внедрения программы «Зиялы қауым» поддержали все регионы. В результате реализации в 98 селах заметно стабилизировалась криминогенная ситуация, не совершено ни одного повторного правонарушения, в 32 населенных пунктах отказались от реализации алкоголя.

    Есть еще много других успешных примеров реализации проекта.

    программа «Зиялы қауым»
    Фото: департамент полиции Акмолинской области

    Наиболее активно продвигается вопрос внедрения сервисного подхода обеспечения безопасности в рамках программы «Зиялы қауым» в Атбасарском районе. К примеру, местные сообщества работают с малообеспеченными и неблагополучными семьями, совершающими бытовые правонарушения, несовершеннолетними, лицами, состоящими на профилактических учетах, проводят профориентационную работу по призыву в ряды ВС РК, вносят предложения по проблемам выпаса скота, противодействию скотокрадству и интернет-мошенничествам.

    В Ерейментауском районе активистов села волнует вопрос организованного выпаса скота и благоустройства населенных пунктов. Жители принимают активное участие в рейдовых мероприятиях по обеспечению общественного порядка, соблюдению правил благоустройства, выпаса скота и профилактике детской преступности.

    Одним из значимых мероприятий реализации проекта «Зиялы қауым» стал тематический челлендж, организованный в селе Eнбeк, где проживaет 1 223 человека. В выявлении и решении проблем безопасности представители местного coобщества задействовали авторитетных жителей, которые внесли действенные предложения по обеспечению правопорядка в селе. 

    По мнению сельчан, число правонарушений устойчиво снижается, что делает их жизнь комфортной и безопасной.

    Теги:
    Закон и порядок Полиция Акимат Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают