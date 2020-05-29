Почему утром на линии не вышли десятки автобусов, объяснили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сегодня на линии не вышли десятки маршрутных автобусов. Тысячи атыраусцев опоздали на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утром на линии вышли только автобусы маршрутов №7,14, 52. Это те, что относятся к автобусному парку ТОО «Akzhaik Avtopark». Автобусы автопарка «Atyrau Avtopark», обслуживающего девять маршрутов, на линии не вышли. Задержка выхода автобусов на маршруты была связана с подвозом топлива в автобусный парк. Как только автобусы заправились, они с полуторачасовым опозданием вышли в город»,- пояснили в пресс-службе городского акимата.

Наша справка. В Атырау действуют 26 маршрутов, на которых курсируют 96 автобусов разных перевозчиков.



