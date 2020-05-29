Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:19
-
-
-
Почему утром на линии не вышли десятки автобусов, объяснили в Атырау
29 Мая 2020 15:55
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сегодня на линии не вышли десятки маршрутных автобусов. Тысячи атыраусцев опоздали на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Утром на линии вышли только автобусы маршрутов №7,14, 52. Это те, что относятся к автобусному парку ТОО «Akzhaik Avtopark». Автобусы автопарка «Atyrau Avtopark», обслуживающего девять маршрутов, на линии не вышли. Задержка выхода автобусов на маршруты была связана с подвозом топлива в автобусный парк. Как только автобусы заправились, они с полуторачасовым опозданием вышли в город»,- пояснили в пресс-службе городского акимата.
Наша справка. В Атырау действуют 26 маршрутов, на которых курсируют 96 автобусов разных перевозчиков.
Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Какие пассажирские поезда запустят первыми в Казахстане
- Бесплатно летать на самолетах по Казахстану смогут дети до 14 лет
- Пешеходными станут некоторые улицы в Алматы по выходным
- На объектах ТШО и в вахтовых посёлках карантин продлён до 12 июня
- О новых случаях заболевания коронавирусом рассказали в Атырау
- Памятники народным артистам установили на Театральной площади Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047