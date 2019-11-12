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Почему упали объемы экспорта казахстанского газа, объяснил вице-министр энергетики

12 Ноября 2019 12:16
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Почему упали объемы экспорта казахстанского газа, объяснил вице-министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал об итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объем добычи газа за 10 месяцев т.г. составил 46,3 млрд куб. м с ростом на 1,5 % к аналогичному периоду 2018 года. Экспорт газа составил 15,3 млрд м3, или 91,1% к аналогичному периоду 2018 года (план на 2019 г. – 17 млрд м3)», - сказал Махамбет Досмухамбетов на заседании Правительства.

По его словам, снижение объемов экспорта связано с увеличением внутреннего потребления газа.

«Производство товарного газа составило 27,12 млрд куб. м или 98,6% к аналогичному периоду 2018 года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,8 млрд кубометров с ростом на 3% к аналогичному периоду 2018 года», - отметил вице-министр.

«Внутреннее потребление увеличилось на 3% в сравнении с 2018 годом. Производство сжиженного нефтяного газа за 10 месяцев текущего года в объеме 2,6 млн тонн или 101,7% к аналогичному периоду 2018 года», - добавил спикер.

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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