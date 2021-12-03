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Почему уменьшился объем воды в Талдыколе, объяснил аким Нур-Султана

3 Декабря 2021 16:37
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Почему уменьшился объем воды в Талдыколе, объяснил аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объяснил причины уменьшения объемов воды в Талдыколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«5-6 лет назад объем был 56-58 млн кубометров воды, сейчас – 8 млн кубометров. Почему уменьшился? Потому что раньше все канализационно-очистные сооружения воду туда сбрасывали. Помните, был разговор про неприятный запах, была критика акимата со стороны руководства страны. Сейчас проведена большая работа, вода фильтруется и сбрасывается в реку. То есть туда вода больше не попадает и объем воды уменьшился в пять-шесть раз. Но этот водоем мы должны оставить и, наоборот, увеличить объем воды, построить рекреационные зоны», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, этот проект уже разрабатывается. Более того, уже есть проектировщик.

«Это про большое озеро. Теперь про малые водоемы напротив Зеленого квартала. Это - водно-болотистый объект, это заиленная вода. Когда эксперты проверяли, качество воды не соответствует нормам, но мы хотим оставить этот водоем, порядка 25-30 гектаров. Это уточняется. Провести дноуглубительные работы, благоустроить, сделать вело-пешеходные территории, озеленить и где-то сохранить природный ландшафт. Те же камыши, чтобы там были живность, птицы. Это должно быть красивым, живописным местом. Мы в ближайшее время объявляем проектно-сметную документацию, привлечем общественников специалистов. Потому что так просто оставлять нельзя, эта вода просто высохнет», - отметил аким.

«Я лично, как житель города и как аким за то, чтобы оставить этот водоем и чтобы он был красивым, привлекательным местом, и эту работу мы сделаем. Но рядом должны строиться социальные объекты, те же школы, детские сады и жилье. Население растет, мы должны придерживаться компактной застройки города. Болото просто так оставить нельзя. Во-первых, это не экологично, во-вторых, это опасно для людей. Когда есть возможность сделать лучше, давайте сделаем лучше. Такой проект есть», - заключил А. Кульгинов.

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#Нур-Султан   #Экология   #Акимат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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