Почему ухудшилось теплоснабжение Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назвал причины ухудшения качества теплоснабжения в квартирах жителей Семея, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Д.Ахметов сообщил, что по его поручению с 12 января в Семее работала специальная комиссия, которая обследовала ряд проблемных объектов, такие как: ГКП «Теплокоммунэнерго», в том числе ТЭЦ-1, котельные «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35 квартал» и тепловые сети.

«Сегодня подвели первые итоги проделанной работы. По информации комиссии, главная причина, которая привела к ухудшению качества теплоснабжения города - некачественная подготовка к отопительному сезону. То есть, несвоевременно выполненная работа на вышеперечисленных объектах привела к износу оборудования. Тем самым, располагаемая мощность котельных снизилась», - сказал Д.Ахметов.

Кроме того, в последние годы ГКП «Теплокоммунэнерго» было выдано 307 технических условий на общую мощность 56 Гкал/час, из которых фактически подключены только 20.

«Необходимо отметить отсутствие контроля как со стороны акимата города, так и ответственных специалистов, что привело к нестабильной работе теплоисточников. В этой связи, сегодня принято решение выделить деньги на то, чтобы покрыть критический дефицит в объеме 76 Гкал. За счёт этого мы можем увеличить эффективность работы существующих котельных», - отметил аким.

При этом Д Ахметов поручил разобраться и с системой котельных правого берега. Заместителю акима области Б.Баяхметову поручено детально изучить ситуацию с привлечением экспертной компании, внести предложения по оптимизации мощности и повышению эффективности.

«Хочу также отметить, что в городе Семее нет эффективного гидравлического режима. То есть, проблема не в дефиците высокой температуры, а в хорошей гидравлике или проще говоря, нет перепада давления», - подытожил Д.Ахметов.



