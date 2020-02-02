Почему уходят из дома подростки, объяснили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в январе семь подростков уходили из дома, один из них – дважды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всех пропавших нашли. Троих искали более суток.

Каждый факт исчезновения несовершеннолетних рассматривается полицейскими чуть ли не как чрезвычайное происшествие. На поиски ориентируют весь личный состав, создаются поисковые группы, контролирует процесс руководство департамента.

Обычно с подростками не происходит ничего криминального. Большая часть просто выключает телефон намеренно, чтобы родители не мешали проводить время с друзьями.

Полицейские говорят, что огромное значение в безопасности ребенка имеют доверительные отношения с ним. На деле же встречаются такие случаи, когда родители даже не знают, с кем общаются их дети.

«Примерно в 70% случаев родители не могут рассказать обо всем круге общения ребёнка. Как пример: шестиклассница после школы засиделась у подруги, встревоженная мать два часа искала ее самостоятельно и была вынуждена обратиться в полицию. О том, что дочь дружит с этой девочкой, она не знала. В тот раз поисковые мероприятия были свернуты, едва начавшись: школьница вернулась домой сама», - сказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Эльмира Абушева.

Полицейские советуют знать круг общения ребенка, стараться поддерживать контакты с родителями его друзей. Родителям малолетних детей или детей, имеющих особенности в развитии, стоит вложить в одежду записки с контактами родителей. Хорошими помощниками могут стать смарт-часы или сотовый телефон с функцией GPS.

«Каждый подросток, самовольно ушедший из дома на длительное время более одного раза, ставится на учет, материал рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних при местном исполнительном органе. С родителями проводится профилактическая работа. При систематических уходах законные представители могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию», - отметила Э. Абушева.

Если принятые меры не дают положительного результата, комиссия может принять решение о переводе детей в специальные организации образования для детей с девиантным (отклоняющимся) поведением. В минувшем году было принято семь таких решений.

фото: fotostrana.ru