Почему уходящий год стал триумфальным для паралимпийского спорта Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящий год стал провальным для многих казахстанских спортсменов: одна «бронза» на зимней Олимпиаде, худший результат в истории на Азиаде, невыполнение задачи в футбольной Лиге наций, неудачное возвращение после дисквалификации тяжелоатлетов, допинговый скандал в биатлоне. Это если брать только основные спортивные события.

Однако были в нашем спорте и успехи, среди которых особое место занимают достижения казахстанских паралимпийцев. СИА «SPORTINFORM» предлагает вспомнить, как сложился год для паралимпийской сборной Казахстана.

Пхенчхан-2018

Как и у большинства спортсменов, главным стартом для казахстанских паралимпийцев стали Игры в Пхенчхане. Казахстан на Паралимпиаде-2018 был представлен всего шестью участниками и одним спортсменом-гидом, но это не помешало нашей сборной достичь исторических результатов. Начало положил Александр Герлиц, который занял четвертое место в лыжной гонке на дистанции 20 км свободным стилем стоя. Этот результат стал самым высоким для Казахстана на Параиграх за последние 14 лет. Выше поднималась только Любовь Воробьева, которая в 1994 году выиграла «серебро» на первых для нашей страны Паралимпийских играх.



Однако уже спустя два дня 14-летний рекорд пал под натиском 45-летнего Александра Колядина. На спринтерской лыжной дистанции 1,5 км классическим стилем стоя казахстанец был лидером по времени на всех стадиях соревнований, завоевав первую золотую медаль в истории Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Этот успех позволил сборной разделить 20 место в общекомандном медальном зачете с Китаем, а триумфаторам получить самые высокие премиальные в мире. Напомним, что «золото» у нас оценивается в 250 000 долларов, а четвертое место в 30 000 долларов. Таких денег не платят ни в одной стране мира.

Джакарта-2018

Успешное выступление паралимпийцев продолжилось и на Азиатских Паралимпийских играх в Индонезии. Напомним, Азиада-2018 стала самой провальной для казахстанского спорта за всю историю. По итогам соревнований отечественные атлеты впервые не попали в ТОП-5 общекомандного медального зачета, расположившись на девятой строчке. Паралимпийцы же, напротив, отметились еще одним рекордом со знаком плюс. Выступив в девяти видах спорта, казахстанцы завоевали 33 медали в шести из них. Это самое большое количество наград за всю историю выступления Казахстана на континентальных Играх - предыдущее достижение 2014 года равнялось 24 медалям.



Кроме того, по четырем видам спорта попадание в тройку сильнейших произошло впервые. Ну и вишенкой на торте стала «бронза» от волейболистов - первая медаль паралимпийцев Казахстана в командном виде спорта. Стоит признать, такие результаты не могут быть случайны. В индивидуальных видах спорта иногда появляются звезды вопреки. Пример Ольги Рыпаковой тому подтверждение. Для создания команды же мало усилий одного человека - необходима система. И если у нас появляются медали в волейболе и в сразу в нескольких новых для страны дисциплинах - паралимпийский комитет Казахстана можно смело поздравить с хорошей работой.