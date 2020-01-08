Почему убрали штрафы за семейно-бытовое насилие, объяснили в МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему убрали штрафы за семейно-бытовое насилие объяснили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отдельный квалифицирующий признак был введен для того, чтобы исключить санкцию в виде штрафа в качестве неэффективной меры наказания. Практика нам наглядно показала, что все эти штрафы, налагаемые на так называемых семейных нарушителей, ложились бременем на семейный бюджет и в большинстве случаев оплачивались и самими потерпевшими. Поэтому был выведен специальный квалифицирующий признак и исключен штраф как неэффективная мера наказания», - отметил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
Ранее в Министерстве внутренних дел РК разъяснили нормы закона, согласно которому изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье.
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