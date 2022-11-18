Почему у некоторых абонентов Транстелекома наблюдалось ограничение к Интернету – пояснение компании

18 Ноября 2022, 12:54

18 Ноября 2022, 12:54

Почему у некоторых абонентов Транстелекома наблюдалось ограничение к Интернету – пояснение компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе компании «Транстелеком» прокомментировали информацию об ограничении доступа к Интернету у некоторых абонентов. Услуга уже восстановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью минимизации рисков, связанных с информационной безопасностью, были проведены внеплановые работы по обновлению операционных систем. В связи с этим, у некоторых абонентов АО «Транстелеком» наблюдалось ограничение доступа к Интернету. Услуга восстановлена», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее в официальном аккаунте компании в Instagram, в stories отмечалось, что планируемое время восстановления услуги - 11:00 часов 18 ноября.

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал сбои в работе Интернета в конце октября.

«29 сентября государственная техническая служба объявила о том, что были зафиксированы массированные атаки на инфраструктуру РК. Чтобы исследовать для чего и откуда это было сделано, а также чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводятся определенные работы. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провел встречу с жителями столичных жилых комплексов и операторами сотой связи. Жители ряда столичных ЖК не разрешают строить базовые станции, из-за чего в этих районах ухудшается связь, а Интернет становится недоступным.