Почему у мобильного приложения «Ashyq» низкие рейтинги, пояснил Виталий Пустовойтенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко пояснил, почему у мобильного приложения «Ashyq» низкие рейтинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видели заказной характер негатива. Когда объявили о приложении, когда люди перепутали или неправильно поняли, поднимался вопрос о чипировании и разделении по цветам. На самом деле, у ряда групп, которые выступают против прививок, были призывы о том, чтобы ставить приложению единичку или заблокировать. Также мы заметили зарубежный трафик. Потом его ограничивали. То есть пользователи из-за рубежа скачивали и ставили отрицательную оценку. В принципе приложение никакие данные не собирает. Это можно проверить непосредственно в настройках», - сказал на брифинге в СЦК Виталий Пустовойтенко.

IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации также отметил, что часто наблюдает следующую закономерность.

«Если делается что-то хорошее, человек не всегда оставляет положительный отзыв, даже если ему нравится приложение. А отрицательный отзыв ставится, как правило, всегда. Практически каждый участник WhatsApp групп оставил отрицательный отзыв», - добавил Виталий Пустовойтенко.