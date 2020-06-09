-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Почему у главы МВД нет аккаунта в соцсетях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, почему у него нет аккаунта в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это не потому, что я не хочу, а потому что у нас слишком большое подразделение. У нас 148 тысяч личного состава. Четыре крупных подразделения, это полиция, Нацгвардия, КУИС и КЧС. Ежесуточно в стране около 400-500 преступлений, в год 230-240 тысяч. Ежедневно на мой блог поступает около 500 вопросов, если я открою аккаунт в социальных сетях, я буду вынужден 24 часа сидеть и отвечать на вопросы, - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.
Он подчеркнул, что в министерстве имеется специальный департамент, в который входит мониторинговая группа с представителями различных служб, которые отвечают на вопросы граждан.
- Глава МВД рассказал, как проходит реформа полиции
- Усилить ответственность за жестокое обращение с животными могут в Казахстане
- О взяточничестве на блокпостах во время карантина рассказал глава МВД
- Глава МВД рассказал, почему трудно наказать дебоширов, избивающих жен
- Когда казахстанцы смогут ездить на автомобиле без документов
- В Казахстане не прекращаются факты вождения в пьяном виде – глава МВД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана