Почему у главы МВД нет аккаунта в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, почему у него нет аккаунта в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не потому, что я не хочу, а потому что у нас слишком большое подразделение. У нас 148 тысяч личного состава. Четыре крупных подразделения, это полиция, Нацгвардия, КУИС и КЧС. Ежесуточно в стране около 400-500 преступлений, в год 230-240 тысяч. Ежедневно на мой блог поступает около 500 вопросов, если я открою аккаунт в социальных сетях, я буду вынужден 24 часа сидеть и отвечать на вопросы, - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что в министерстве имеется специальный департамент, в который входит мониторинговая группа с представителями различных служб, которые отвечают на вопросы граждан.