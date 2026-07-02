Как Бэнкси и чертежи da Vinci увеличили турпоток Астаны до 350 тысяч человек

За первый квартал 2026 года туристический поток в Астану вырос на 12%, превысив 352 тыс. человек. Чтобы показать, за чем именно сюда едут гости, Центр развития туризма «Astana Tourism» организовал для журналистов большой пресс-тур, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках пресс-тура представителям СМИ презентовали новые точки притяжения на карте Астаны — от цифрового стрит-арта Бэнкси и 500-летних чертежей Да Винчи до масштабных инфраструктурных проектов. Корреспондент Адиль Нуртазин ознакомился с большим коммерческим искусством.

Провокация, стрит-арт и оригиналы Бэнкси

Сегодня одной из самых популярных и посещаемых точек для жителей и гостей города является мультимедийный музей Lumiere Hall, где проходит одна из самых обсуждаемых выставок сезона — «Бэнкси: гений или вандал?». Проект пользуется высоким интересом и уже стал заметной туристической локацией столицы.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Экспозиция выходит за рамки классических галерей, сочетая цифровые инсталляции и реальные артефакты, а благодаря масштабным проекциям и интерактивным решениям граффити лондонских окраин «оживают» на больших экранах под атмосферное музыкальное сопровождение.

Особую атмосферу проекта и его бэкграунд раскрыла администратор музея Назерке Орынбасар.

— Из Испании мы доставили оригинальные работы английского художника Бэнкси: его банкноты, открытки, постер к фильму, оригинальный пластырь. Особое место занимает зона, посвященная его самому дерзкому проекту 2015 года — парку Dismaland. Это была жесткая сатира на Диснейленд, поднимающая темы экологии, мигрантов и войны. После закрытия парка в Англии все его деревянные конструкции разобрали и отправили в Кале для строительства убежищ беженцам. У нас во втором зале работает VR-зона и масштабная видеоинсталляция, полностью погружающая в эту атмосферу, — отмечает она.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Оцифрованная история железных дорог

Совершенно новой точкой на туристической карте города Астаны стал Музей истории железных дорог Казахстана, который открыл свои двери для посетителей 13 июня.

Создателям огромной площадки площадью 3200 квадратных метров удалось совершить маленькую революцию: они полностью отказались от концепции «пыльного архива» и разделили пространство на четыре интерактивных зала. Гости могут пройти путь от эпохи легендарного Турксиба и трудов первого казахского инженера-путейца Мухамеджана Тынышбаева до футуристических технологий.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Музейный фонд насчитывает более 250 уникальных экспонатов: от старинных железнодорожных фонарей и массивных предметов рельсовой инфраструктуры до архивных документов и ведомственных наград.

Самый большой азарт у посетителей вызывают, конечно, гиганты прошлых эпох — грузовой электровоз ВЛ80, пассажирский ТЭП70 и маневровые тепловозы ЧМЭ3 и 2ТЭМ10. Рядом с ними стоит и контраст из будущего — пассажирский вагон нового поколения CR200J, где можно детально изучить современный интерьер и продвинутые технические решения.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Главная фишка музея — здесь вовсю используются AR- и VR-решения, мультимедийные экраны и симуляторы. Интерактивный формат, как отмечает эскурсовод музея Карина Сапашева, одинаково сильно цепляет людей всех возрастов и стран.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

— Самое популярное место у нас — это интерактивный зал. И дети, и взрослые буквально штурмуют кабины локомотивов, чтобы детально изучить устройство управления и почувствовать себя настоящими машинистами, ведущими многотонный состав. Этот интерактив вызывает у всех невероятные эмоции. И хотя мы открылись только в этом году, к нам уже активно идут иностранные гости — сейчас, например, мы видим большой наплыв и искренний интерес со стороны туристов из России, — рассказывает администратор музея Карина Сапашева.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

После погружения в кабины тепловозов можно заглянуть в аутентичный вагон-ресторан, используемый для проведения культурных и образовательных мероприятий, а также кофейня, оборудованная информационным табло с актуальным расписанием поездов вокзала «Нурлы жол».

Чертежи Да Винчи, которые можно трогать

Для гостей и жителей столицы, особенно для тех, кто интересуется искусством и творчеством, одной из ключевых культурных площадок стал Дворец мира и согласия, где развернулась масштабная международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance».

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Экспозиция, посвященная гению эпохи Возрождения, уже собрала свыше 50 тысяч посетителей с момента открытия, и интерес к ней продолжает оставаться стабильно высоким. Выставка полностью раскрывает научное и художественное наследие Леонардо. Ее главная ценность — более 40 моделей изобретений мастера, воссозданных строго по его оригинальным чертежам и доставленных в Астану прямиком из музеев Рима и Флоренции.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Что важно: интерактивный формат позволяет не просто смотреть на деревянные шестеренки и крылья, а лично тестировать и приводить в движение механизмы, которые великий итальянец придумал полтысячелетия назад.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Стоит отметить, что сегодня туристическая отрасль Астаны демонстрирует заметный рост инвестиционной активности. По словам заместителя руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максата Жанабаева, за прошлый год объем вложений составил 438,3 млрд тенге, а за первые пять месяцев 2026 года в сферу уже направлено 250 млрд тенге.